Anchetă în Franța după acuzațiile lansate de extrema stângă. Este cercetat un posibil amestec al unei companii din Israel

Procurorii din Paris au deschis o anchetă pentru a investiga dacă o companie israeliană s-a amestecat sau nu în alegerile locale franceze, după ce mai mulți candidați de extremă stânga au acuzat că au fost vizați de campanii de dezinformare, a scris AFP.

În dosar vor fi analizate acuzațiile formulate de trei membri ai partidului de extremă stânga La France Insoumise (Franța Nesupusă), care susțin că s-au confruntat cu campanii de denigrare ce au presupus acuzații false și manipulare pe rețelele sociale.

Este vorba despre Sebastien Delogu din Marsilia, din sud, și Francois Piquemal din Toulouse, din sud-vest, care au fost învinși la alegeri, respectiv despre David Guiraud, care a câștigat scrutinul din Roubaix, din nord.

„Urci în mașină și vezi un panou publicitar cu numele tău și un cod QR care trimite la acuzații false de viol”, le declara Delogu reporterilor săptămâna trecută.

Piquemal a spus că pe rețelele sociale au fost create pagini care au răspândit „cele mai grave zvonuri”, precum și că i-au fost divulgate parolele conturilor de social media.

Cei trei susțin că au fost vizați de aceste acțiuni deoarece susțin cauza palestiniană.

Autoritățile au depistat o campanie „care implică un actor situat în străinătate”

Ancheta a fost deschisă după ce Viginum, instituția guvernamentală franceză responsabilă cu combaterea dezinformării online, a anunțat că a observat „un sistem de diseminare artificială sau automatizată pentru a răspândi conținut în mod vădit inexact sau înșelător”.

„Această campanie rău intenționată, care implică un actor situat în străinătate, poate să submineze interesele fundamentale ale națiunii, în măsura în care urmărește în mod deliberat să distorsioneze accesul cetățenilor la informații”, a explicat instituția.

O sursă conectată la caz a declarat pentru AFP că această campanie pare să fi fost condusă din Israel.

Procurorii au precizat că până în prezent nu au văzut indicii că guvernul israelian ar fi fost implicat.