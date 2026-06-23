Anchetă în SUA după ce un lanț de cafenele a spus că nu dorește să servească un politician

Departamentul de Justiție de la Washington a declarat luni că a deschis o anchetă privind un mic lanț de cafenele din New York, care a declarat că ar fi refuzat să servească un congresmen dacă angajații săi l-ar fi recunoscut în timpul unei vizite din weekend, relatează Reuters.

„Divizia pentru Drepturi Civile a deschis o anchetă și va iniția o acțiune de aplicare a legii dacă va fi cazul”, a declarat pe X procuroarea generală adjunctă Harmeet Dhillon, referindu-se la comentariile făcute de reprezentanții lanțului Poetica Coffee. Aceștia au afirmat că congresmenul Dan Goldman nu este binevenit în cafenelele Poetica din cauza pozițiilor sale pro-Israel.

„Legea federală interzice locurilor publice, precum cafenelele, să discrimineze clienții pe baza rasei, religiei sau originii naționale”, a răspuns procuroarea din New York.

Goldman, un congresmen al Partidului Democrat, a vizitat în weekend cafeneaua Poetica Coffee din Williamsburg, Brooklyn, în afara circumscripției sale, împreună cu fiica sa în vârstă de 7 ani.

Congresmenul democrat Dan Goldman în timpul unei audieri din Camera Reprezentanților, FOTO: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia

Mesaj dur al lanțului de cafenele la adresa congresmenului

„Vedem că ați trecut pe la cafeneaua noastră astăzi pentru o cafea”, a scris Poetica Coffee pe Instagram.

Goldman a spus că a mers acolo pentru ca fiica sa să folosească toaleta și că a cumpărat o cafea pentru a mulțumi personalului că i-a permis acest lucru.

„Nu servim rasiști, fasciști, homofobi, susținători ai genocidului sau pe oricine se află între aceste categorii”, au transmis reprezentanții Poetica Coffee. „Păcat că nu v-am recunoscut imediat, altfel v-am fi refuzat serviciile”, au adăugat aceștia.

Cafeneaua a precizat că a emis o rambursare. „Să nu mai veniți niciodată la Poetica”, a continuat mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Postarea sa nu mai era vizibilă luni, iar contul de Instagram al Poetica Coffee pare să fi fost dezactivat.