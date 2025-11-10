Anchetă majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Zeci de percheziții, inclusiv la ministrul justiției și la un fost partener de afaceri al lui Zelenski, anunță presa ucraineană

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a dezvăluit o anchetă la scară largă în sectorul național al energiei, acuzând comisioane în tranzacții care implică operatorul nuclear de stat, Energoatom, potrivit Reuters. Politico scrie că o investigație de 15 luni și 1.000 de ore de convorbiri telefonice interceptate au culminat luni cu circa 70 de percheziții.

Biroul anticorupție a precizat că un fost consilier al ministrului energiei, șeful departamentului de securitate al Energoatom, un om de afaceri și patru angajați au fost implicați într-o „organizație criminală la nivel înalt”. Niciuna dintre persoane nu a fost numită în comunicat.

Kyiv Post susține că au fost percheziționate inclusiv locuința ministrului justiţiei, Herman Haluşcenko, care anterior a condus Ministerul energiei, și cea a lui Timur Mindici, coproprietar al studioului Kvartal 95 şi fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, transmite News.ro.

Energoatom a confirmat într-un comunicat pe Telegram că autoritățile anticorupție au făcut luni percheziții și la sediul operatorului nuclear. Potrivit comunicatului, compania cooperează pe deplin cu anchetatorii.

Comisioane din contracte cu statul

Membrii grupării criminale „au construit o schemă de corupție la scară largă pentru a influența întreprinderi strategice din sectorul public, în special «Energoatom»,” se arată în declarația Biroului anticorupție, emisă tot pe Telegram.

Într-un comunicat ulterior este menționat că partenerii Energoatom, inclusiv companii implicate în construirea de structuri de protecție pentru infrastructura energetică, au fost obligați să achite comisioane de 10%-15% din valoarea contractelor publice pentru a evita blocarea plăților pentru servicii sau bunuri ori pierderea statutului de furnizor.

„O întreprindere strategică cu un venit anual de peste 200 de miliarde de grivne (4,79 miliarde de dolari) nu era administrată de funcționarii corespunzători, ci de părți terțe care nu aveau nicio autoritate formală”, se arată în declarația Biroului anticorupție, referindu-se la Energoatom.

Cele circa 70 de percheziții de luni au avut loc la circa două zile după cel mai amplu atac lansat de forțele ruse asupra sistemului energetic ucrainean de la începutul războiului, vizând inclusiv centrale nucleare și substații electrice, notează Politico.

Potrivit publicației, o parte dintre convorbirile interceptate au avut loc în iulie, luna în care guvernul și parlamentul ucrainean au încercat să lase NABU fără independență și să îl aducă sub control politic, acuzând o influență rusească la nivelul instituției. Președintele Volodimir Zelenski a anulat demersul după proteste naționale ample și critici internaționale.

Eradicarea corupției și consolidarea statului de drept sunt cerințe cheie pentru aderarea Kievului la UE, pe care ucrainenii o consideră esențială pentru viitorul lor.