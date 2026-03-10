Anchetă oficială a ONU: Rusia a deportat forțat mii de copii ucraineni. „Sunt crime împotriva umanității”

Mii de copii ucraineni au fost deportați forțat de Rusia. Foto: Nicolas Maeterlinck / AFP / Profimedia

O comisie internațională de anchetă a ONU a acuzat marți Moscova de comiterea de „crime împotriva umanității” prin deportarea forțată de copii ucraineni în Rusia, relatează Agerpres citând agenția France Presse.

„Dovezile strânse au condus comisia la concluzia că autoritățile ruse au comis crime împotriva umanității, și anume deportarea și transferul forțat, precum și dispariția forțată a multor copii” ucraineni, anunță Comisia internațională de anchetă asupra Ucrainei într-un comunicat ce însoțește publicarea unui raport la Geneva.

Această comisie a fost creată în 2022 de Consiliul ONU pentru drepturile omului pentru investigarea presupuselor încălcări ale dreptului omului, ale dreptului internațional umanitar și a crimelor conexe comise în contextul războiului între Rusia și Ucraina.

În raportul lor, anchetatorii au constatat că autoritățile ruse au „deportat și transferat ilegal copii” și au „întârziat nejustificat repatrierea lor”.

În plus, măsurile luate în privința copiilor deportați sau transferați „încalcă dreptul internațional umanitar și legislația internațională în domeniul drepturilor omului” și nu sunt ghidate de interesul superior al copilului, subliniază comisia.

Comisia a confirmat până în prezent expulzarea sau transferul a 1.205 copii, dar subliniază că nu este o cifră finală, întrucât autoritățile ruse au „deportat sau transferat mii de copii din zonele ocupate de trupele ruse în Ucraina”.

80% dintre copiii transferați nu s-au întors acasă

Problema este extrem de sensibilă în Ucraina și rămâne în centrul negocierilor în eventualitatea unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Potrivit Kievului, circa 20.000 de copii ucraineni au fost duși cu forța în Rusia sau în teritoriile ocupate de forțele ruse de la începutul invaziei pe scară largă în 2022.

Rusia susține că a transferat copii ucraineni din casele lor sau orfelinate pentru a-i pune la adăpost din calea ostilităților.

Totuși, comisia ONU subliniază că dreptul internațional cere ca evacuările să fie „temporare și motivate de rațiuni imperioase de sănătate, îngrijiri medicale sau de securitate”.

Potrivit anchetatorilor, 80% dintre copiii expulzați sau transferați în cazurile examinate de comisie nu s-au întors acasă, autoritățile ruse neinstituind un sistem care să faciliteze întoarcerea lor.