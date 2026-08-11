ANCPI dă noi detalii despre stadiul repunerii în funcțiune a platformei e-Terra, însă nici măcar nu-și datează comunicatul

Site-ul oficial al ANCPI este în continuare nefuncțional, însă pe pagina de pornire a fost publicat un comunicat oficial în care utilizatorii sunt informați despre incidentul cibernetic și despre cum decurg operațiunile de soluționare.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) dă mai multe detalii despre atacul cibernetic din 14 iulie când atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura care găzduiește aplicațiile agenției.

Piața imobiliară din România este blocată de o lună din cauza nefuncționării platformei de cadastru e-Terra.

Agenția îi asigură pe cetățeni, în anunțul de pe pagina de start, că „nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date”.

„La acest moment”

„Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată”, spune ANCPI.

Care este „acest moment” nu este clar însă, pentru că anunțul ANCPI nu este datat.

Agenția detaliază apoi operațiunile de repunere în funcțiune a platformelor și investigația tehnică, derulate de DNSC împreună cu ANCPI, și sunt date expl,icații de ce a durat mai mult decât a fost estimat inițial. „Buna funcționare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activității acestor echipe, dar și de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS și Cyberint”.

„Această coordonare atentă a impus prelungirea calendarului inițial: lucrările desfășurate continuu, programate să se încheie ieri, au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauție și au fost reluate astăzi, dimineața”, mai precizează instituția, fără să menționeze datele despre care se vorbește.

„Care ieri, că acest comunicat care apare pe pagina principală nu este datat. Cum este posibil să se comunice atât de prost într-o situație atât de gravă?”, a comentat un cititor HotNews, care a semnalat situația.

„Nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune”

Guvernul a estimat că în cursul acestei săptămâni platforma e-Terra va deveni funcțională, conform unui comunicat transmis vinerea trecută.

Redeschiderea sistemului se va face în etape stabilite alături de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), „pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare”, a mai transmis Guvernul.

În anunțul de pe site, ANCPI spune că nu poate oferi o dată exactă la care sistemul va reporni.

„Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune – nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obligă să le amânăm”.