Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. „11 ani a înfruntat cancerul” / „Banii strânși în numele ei vor salva alți copii”

Andreea Aniță, tânăra de 27 de ani din Fălticeni care a luptat 11 ani cu cancerul și pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari în opt zile și jumătate, a murit. Anunțul a fost făcut de polițistul Daniel Ceclan, cunoscut în online drept Dani Cek.

„Andreea Aniţa a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar și atunci când durerea era mai puternică decât speranța. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forță care a uimit medici, prieteni și oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. A unit sute de mii de inimi într-o singură rugăciune, într-un singur gând. Să trăiască, să mai zâmbească, să mai lupte.

E atât de nedrept și greu de înțeles. Dar Andreea nu a pierdut. Oamenii care au luptat cu ea, care au plâns și au sperat pentru ea, știu asta. Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei”, a transmis, pe Facebook, polițistul Dani Cek.

Campania de strângere de fonduri a fost coordonată de acesta, alături de preotul Alexandru Lungu din Fălticeni. Cei doi s-au ocupat de mobilizarea publică și de organizarea donațiilor care au dus la strângerea sumei de 2,3 milioane de dolari în opt zile și jumătate.

„Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș trece prin tot din nou. Prin frică, prin lacrimi, prin așteptări și speranțe. Aș alege iar și iar să cred, să lupt, să nu renunț, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici, să ne unească, să ne amintească ce înseamnă curajul adevărat”, a mai scris polițistul.

În comentariile postării în care a anunțat decesul, Daniel Ceclan a explicat și ce se va întâmpla cu cei 2,3 milioane de euro strânși în numele Andreei.

„Iar cei 2.300.000 de euro strânși în numele ei, dacă nu au reușit să o salveze pe Andreea, vor salva alți copii bolnavi de cancer. Vor însemna șanse la viață pentru familii care acum trec prin același coșmar. Andreea va continua să trăiască prin fiecare copil ajutat, prin fiecare mamă care își va strânge copilul în brațe datorită acestor bani.”

Mobilizare pentru tânăra de 27 de ani

Andreea Aniță avea 27 de ani și suferea de sarcom sinovial, o formă rară și agresivă de cancer, diagnosticată la vârsta de 16 ani. În cei 11 ani de luptă cu boala, a trecut prin intervenții chirurgicale, chimioterapie și tratamente în țară și în străinătate.