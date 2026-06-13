Andreea Esca, înlocuită de AI? Ce spune prezentatoarea despre viitorul știrilor

„Privesc AI-ul ca pe o sursă de informare, ca pe o unealtă”, spune prezentatoarea TV despre impactul unei tehnologii folosite de tot mai mulți oameni, în tot mai multe domenii.

Andreea Esca a oferit detalii despre modul în care se raportează la inteligența artificială într-un interviu pentru Paginademedia. Întrebată dacă AI este utilă sau nocivă, prezentatoarea TV a răspuns: „dacă ştii să o foloseşti, poate fi utilă”.

Prezentă miercuri la lansarea noii ediții de vară a revistei A List Magazine, Esca a abordat și tema posibilei apariții a prezentatorilor virtuali. Întrebată dacă mai durează mult până când inteligența artificială va prelua acest rol, prezentatoarea TV a declarat:

„Nu-mi pun genul acesta de întrebări. Am atât de multe lucruri de făcut încât, poate ar fi şi bine la un moment dat să mai apară nişte ajutoare.”

Subiectul înlocuirii jurnaliștilor de către AI face parte dintr-o dezbatere globală. Marile companii de tehnologie au avertizat recent că noile modele de inteligență artificială pot aduce riscuri majore pe piața muncii.

În ultimii ani, prezența inteligenței artificiale pe posturile TV a devenit o realitate. Primele experimente de acest fel au avut loc în China, în 2018, și în Coreea de Sud, în 2020, potrivit CNN. Ulterior, cazuri similare au apărut și în Europa, cum este cel din Polonia, unde o stație media a testat prezentatori virtuali generați în întregime de AI.