Mutare-surpriză: Cofondatorul OpenAI se alătură unui mare rival

Andrej Karpathy, fost director în domeniul inteligenței artificiale la Tesla și unul dintre membrii fondatori ai OpenAI, a anunțat marți că s-a alăturat echipei Anthropic, ceea ce consolidează poziția companiei care a creat modelul Claude în încercarea acesteia de a domina cursa în domeniul AI, scrie Reuters.

„Cred că următorii ani la frontiera LLM-urilor vor fi deosebit de importanți. Sunt foarte entuziasmat să mă alătur echipei de aici și să mă întorc la cercetare și dezvoltare”, a afirmat el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Karpathy, un membru extrem de influent al comunității de AI, a jucat un rol cheie în dezvoltarea tehnologiei de conducere autonomă și de inteligență artificială a Tesla, pentru ca apoi să părăsească firma lui Elon Musk în 2022.

„Rămân profund pasionat de educație și intenționez să-mi reiau activitatea în acest domeniu în timp util”, a mai scris Karpathy. Acesta a anunțat în 2024 că lansează o platformă educațională integrată cu AI numită Eureka Labs.

El s-a alăturat echipei de pre-antrenare de la Anthropic, responsabilă de sesiunile de antrenare pe scară largă care îi conferă modelului Claude cunoștințele și capacitățile de bază, potrivit Anthropic. Karpathy început să lucreze săptămâna aceasta și face parte din echipa lui Nick Joseph, șeful departamentului de pre-antrenare al companiei.

Karpathy a studiat sub îndrumarea renumitului om de știință în domeniul AI de la Universitatea Stanford, Fei-Fei Li, și s-a alăturat OpenAI ca unul dintre primii angajați ai companiei, pentru ca apoi să meargă la Tesla.

John Schulman, un alt cofondator al OpenAI, s-a alăturat echipei Anthropic în 2024.

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, s-a confruntat cu plecarea a numeroși directori, printre care fostul director științific Ilya Sutskever și fosta directoare tehnică Mira Murati, fondatoare și CEO a startup-ului de inteligență artificială Thinking Machines.

Anthropic se confruntă cu o concurență acerbă din partea dezvoltatorilor rivali de modele de AI de ultimă generație, precum OpenAI, în efortul acestora de a crea cele mai sofisticate modele pentru furnizorii de servicii cloud.