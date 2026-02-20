Ancheta în dosarul fratelui regelui Charles continuă. Noi percheziții în această dimineață la una din reședințele lui Andrew

Momentul în care autoritățile sosesc pentru percheziții la Royal Lodge, reședință a lui Andrew Mountbatten-Windsor din Windsor, Berkshire Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Poliția britanică efectuează vineri percheziții la Royal Lodge, una din reședințele lui Andrew Mountbatten-Windsor, în ancheta în care a fost arestat joi și eliberat apoi după 10 ore, relatează BBC și Reuters.

Andrew este acuzat de abuz în serviciu pentru că a trimis documente guvernamentale confidențiale finanțatorului Jeffrey Epstein.

Poliția din Thames Valley a efectuat joi percheziții la reședința lui Mountbatten-Windsor din domeniul Sandringham, de unde acesta a fost arestat, iar astăzi perchezițiile continuă la Royal Lodge, o altă reședință a lui Andrew de pe domeniul Windsor.

Mountbatten-Windsor a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein, un infractor sexual condamnat care s-a sinucis în 2019, și a declarat că regretă prietenia lor. Milioane de documente publicate în ultima lună de guvernul SUA a arătat că el a rămas prieten cu Epstein mult timp după ce finanțatorul a fost condamnat pentru solicitare de prostituție de la o minoră în 2008.

Potrivit datelor din dosare, Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein rapoarte ale guvernului britanic despre oportunități de investiții în Afganistan și evaluări ale Vietnamului, Singapore și altor locuri pe care le-a vizitat în calitate de reprezentant special al guvernului pentru comerț și investiții.

Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul”

Arestarea lui Andrew, al optulea în ordinea succesiunii la tron, este fără precedent în epoca modernă. Ultimul membru al familiei regale arestat în Marea Britanie a fost Charles I, care a fost decapitat în 1649 după ce a fost găsit vinovat de trădare.

Regele Charles, care i-a retras fratelui său titlul de prinț și l-a forțat să părăsească reședința sa din Windsor anul trecut, a declarat joi că a aflat despre arestare cu „cea mai profundă îngrijorare”.

„Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul”, a spus regele. „Ce urmează acum este un proces complet, echitabil și corespunzător, prin care această problemă va fi investigată în mod adecvat și de către autoritățile competente.”

Nici Regele Charles, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil că Andrew Mountbatten-Windsor urma să fie arestat, potrivit BBC.

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor vine la câteva zile după ce Palatul Buckingham a anunțat că va fi „gata să sprijine” poliția dacă va fi contactat în legătură cu acuzațiile aduse împotriva lui.

Un purtător de cuvânt al Palatului a adăugat că regele și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la presupusa conduită a lui Andrew.

Fratele regelui nu mai este, în fapt, membru al familiei regale, devenind simplu cetățean după ce, la sfârșitul anului trecut, monarhul i-a retras atât dreptul de a fi prinț, cât și titlul de duce, din cauza asocierii sale cu Epstein.