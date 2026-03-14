Zile libere Paște 2026. Cât durează minivacanța angajaților
Paștele Ortodox pică anul acesta pe 12 aprilie, iar majoritatea salariaților vor avea parte mai multe zile consecutive libere la mijlocul primăverii.
Conform legislației muncii, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt zile nelucrătoare. Astfel, majoritatea salariaților vor beneficia de o minivacanță de patru zile.
Calendarul exact al zilelor libere de Paște 2026:
- Vinerea Mare (10 aprilie 2026)
- Duminica Paștelui (12 aprilie)
- Lunea Paștelui (13 aprilie)