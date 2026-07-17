Andy Burnham a devenit liderul Partidului Laburist, ultimul pas spre preluarea funcției de prim-ministru al Marii Britanii. Misiunea anunțată

Partidul Laburist are de vineri un nou lider, iar Marea Britanie va avea în curând un nou prim-ministru, în persoana politicianului Andy Burnham, care își propune să „distribuie puterea” de la centru spre regiuni, potrivit Reuters.

Andy Burnham a fost ales vineri lider al Partidului Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, ultimul pas înainte de a deveni al șaptelea prim-ministru al țării în ultimul deceniu, cu o misiune foarte clară de a contracara ascensiunea partidului Reform UK, aflat pe primul loc în sondaje.

În cadrul unei „conferințe speciale” desfășurate vineri, Burnham a declarat că este pregătit să preia puterea și că va depune eforturi pentru a oferi speranță oamenilor din „locurile uitate de pretutindeni”.

Avertizând că aceasta este ultima șansă a Partidului Laburist de a-și schimba soarta, fostul primar al Greater Manchester a promis să distribuie puterea departe de Westminster, centrul politicii britanice, către regiunile țării și să conducă o echipă „unită” pentru a aduce schimbarea pe care țara „o așteaptă cu nerăbdare”.

„Suntem uniți și punem puterea care decurge din această unitate în slujba oamenilor și a locurilor care au așteptat prea mult ca politica să le redea speranța”, a declarat el în fața unei săli pline de parlamentari laburiști și de funcționari ai partidului.

De asemenea, el i-a adus un omagiu lui Keir Starmer, omul pe care îl va înlocui în funcția de prim-ministru luni.

Promisiunea de reechilibrare a puterii

În ciuda faptului că și-a reiterat oferta de a transfera puterea către regiuni și de a pune capăt briefingurilor care creează diviziuni împotriva parlamentarilor laburiști care nu îi împărtășesc convingerile, mai sunt încă multe de aflat despre prioritățile politice ale lui Burnham.

Burnham a declarat că nu a decis încă componența echipei sale de miniștri, dar se va asigura că aceasta „reflectă toate părțile partidului nostru, toate comunitățile”.

Discursul său de victorie, după o competiție în care a fost singurul candidat, nu a oferit prea multe detalii despre planurile prezentate în singurul discurs pe care l-a ținut de la revenirea în parlament luna trecută, după ce a câștigat un mandat în Makerfield, moment care a marcat începutul procesului de înlocuire a lui Starmer.

În acel discurs, el a schițat o parte din agenda sa internă, afirmând că dorește să coordoneze „cea mai mare reechilibrare a puterii” în favoarea regiunilor britanice – un demers care, în opinia sa, va reduce inegalitatea și nemulțumirea resimțită de comunitățile neglijate, care s-au îndreptat din ce în ce mai mult către partidul Reform și, în unele cazuri, către Partidul Verde de stânga.

Vineri, el a afirmat că Partidul Laburist ar putea combate amenințarea reprezentată de ambele partide nu încercând să „fie mai ecologiști decât Verzii sau mai reformiști decât Reform UK”, ci dimpotrivă, fiind „cu îndrăzneală, încredere și autenticitate noi înșine – Partidul Laburist”.

Misiunea de a împiedica ascensiunea Reform

Mesajul său privind existența unui plan de a împiedica ascensiunea partidului „Reform” i-a convins pe parlamentarii laburiști, care se tem că își vor pierde locurile din parlament în favoarea partidului populist al lui Nigel Farage, la următoarele alegeri naționale, prevăzute pentru 2029.

Partidul „Reform” se află de luni de zile în fruntea sondajelor de opinie.

Totuși, el nu are prea mult timp la dispoziție.

Cu alegerile generale la mai puțin de trei ani distanță, Burnham va trebui să înceapă să-și pună în aplicare cât mai repede posibil unele dintre promisiunile sale, multe dintre ele bazându-se pe o viziune pe termen lung.

El a promis că va acționa rapid săptămâna viitoare.

„Guvernul pe care îl conduc va trasa cu încredere această cale, începând de săptămâna viitoare”, a spus el.