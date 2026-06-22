Cine este „regele Nordului” Andy Burnham, favorit să fie noul premier britanic: inamic al privatizărilor, critic al lui Trump. Ce a spus despre Ucraina

Dacă va ajunge în fruntea guvernului, au avertizat observatorii citați de presa britanică și de agențiile internaționale, Burnham va prelua o țară cu o economie suferindă, cu datorii și spațiu restrâns de acțiune financiară și un electorat nemulțumit de actualele politici, inclusiv de cele privind migrația, pe fondul războiului din Ucraina, a incertitudinii din Orientul Mijlociu și a relației tot mai complicate cu SUA

Popularul laburist Andy Burnham, fostul primar al Greater Manchester, este marele favorit pentru a prelua funcția de prim-ministru al Marii Britanii, după demisia anunțată luni de actualul șef al guvernului, Keir Starmer.

Un potențial rival, fostul secretar al Sănătății Wes Streeting, a anunțat tot luni că nu va intra într-o luptă pentru putere cu Burnham și că îl va susține pentru șefia guvernului.

Burnham se anunța deja ca un puternic contestatar al lui Starmer și a făcut pasul decisiv pentru preluarea funcției de prim-ministru prin câștigarea unui mandat de deputat la scrutinul parlamentar parțial de săptămâna trecută din Makerfield, nord-vestul Angliei.

Prin victoria de joia trecută, Burnham nu doar că a îndeplinit o condiție necesară pentru funcția de prim-ministru – deținerea unui mandat de deputat – dar a dovedit de asemenea că poate învinge cel mai puternic partid din sondajele momentului, Reform UK, al lui Nigel Farrage.

Ce e mai greu abia urmează.

Burnham preia o țară cu o economie suferindă, cu datorii și spațiu restrâns de acțiune financiară, cu un electorat nemulțumit de actualele politici, inclusiv de cele privind migrația, pe fondul războiului din Ucraina, a incertitudinii din Orientul Mijlociu și a relației tot mai complicate cu SUA.

„Regele Nordului”

Andy Burnham a candidat de două ori, fără succes, la conducerea Partidului Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie.

Un politician carismatic pentru mulți, cunoscut pentru modul direct de comunicare, aflat la stânga politică a lui Starmer, el a fost timp de nouă ani primar al Greater Manchester, unde și-a câștigat porecla de „regele Nordului”, în timpul pandemiei Covid-19.

Inspirată de serialul „Game of Thrones”, porecla face aluzie atât la modul în care și-a promovat regiunea, în raport cu centrul londonez, cât și la ambiția sa politică de a lua întreaga putere, scrie Associated Press.

Susținătorii îl văd pe Burnham ca pe un potențial salvator al Partidului Laburist în lupta cu Reform UK, partidul condus de Nigel Farage, aflat pe primul loc în ultimele sondaje de opinie.

Cea mai constantă critică adusă la adresa lui Burnham, care a lucrat sub conducerea a trei lideri laburiști foarte diferiți – Blair, Brown și Corbyn – este aceea că este maleabil din punct de vedere politic.

Mai toți observă că el se va confrunta cu aceleași constrângeri economice care au împiedicat guvernul lui Starmer, precum și cu același electorat nemulțumit.

Un lucru pe care-l spun apopiații este că Burnham proiectează optimism.

„Este pur și simplu optimist și fericit și pare să-i placă să fie politician”, a declarat John McTernan, consilier al lui Tony Blair pe vremea când acesta era prim-ministru, potrivit New York Times.

Inspirat de un serial să intre în politică

Burnham s-a născut la Liverpool în 1970, tatăl său fiind inginer de telecomunicații, iar mama sa, recepționeră la un cabinet medical.

A crescut în Culcheth, un sat din Cheshire, nu departe de Makerfield. De origine irlandeză, el a frecventat școli de stat romano-catolice și a vorbit despre catolicismul său, inclusiv despre întâlnirea cu Papa Francisc din 2023.

Burnham a povestit că a fost inspirat să se înscrie în Partidul Laburist la vârsta de 14 ani, după ce a fost impresionat de serialul BBC „Boys from the Blackstuff”, care prezenta viața șomerilor din Liverpool.

Burnham a studiat limba engleză la Universitatea din Cambridge și, după absolvire, a urmat o cale obișnuită către proeminența politică, mai întâi ca cercetător pentru Tessa Jowell, o parlamentară din sudul Londrei, apoi din postul de consilier al secretarului de stat pentru cultură de atunci, Chris Smith.

În timpul studiilor la Cambridge, a cunoscut-o pe Marie-France Van Heel, originară din Olanda. Cei doi s-au căsătorit ulterior și au au trei copii.

În 2001, el a câștigat un mandat de deputat în Leigh, un district din nordul țării, situat în apropierea locului în care a crescut, apoi a devenit ministru adjunct în guvernul New Labour al lui Tony Blair, iar sub Gordon Brown a ocupat funcțiile de secretar șef al Trezoreriei, secretar pentru cultură, mass-media și sport, iar apoi secretar pentru sănătate.

Două încercări de a prelua partidul și o carieră de succes în Manchester

În 2010, după ce Brown a demisionat în urma înfrângerii Partidului Laburist la alegerile generale, Burnham a candidat pentru funcția de lider al partidului.

A ieșit pe locul patru dintre cei cinci candidați, pierzând în fața lui Ed Miliband, dar și-a petrecut următorii cinci ani consolidându-și popularitatea în rândul bazei partidului.

În 2015 a încercat din nou, fiind învins de data aceasta de Jeremy Corbyn.

Între timp, el a decis să părăsească Parlamentul și a fost ales primar al zonei metropolitane Manchester.

Burnham a coordonat procesul de regenerare rapidă a orașului. Centrul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, zgârie-nori ridicându-se pe terenurile postindustriale abandonate.

Mulți localnici, scrie Associated Press, îl apreciază pentru eforturile depuse. El a preluat sub control public un sistem de transport public fragmentat, l-a denumit „Bee Network” și i-a îmbunătățit serviciile.

De asemenea, a fost apreciat pentru sprijinul acordat campaniei pentru victimele dezastrului de la Hillsborough, tragedia în care 97 de suporteri ai echipei de fotbal Liverpool au murit în urma unei busculade la un meci disputat la Sheffield în 1989.

Anii de luptă au scos la iveală greșelile și abuzurile comise de poliție – care inițial a răspândit o versiune falsă, dând vina pe suporterii beți.

Burnham a fost, de asemenea, în prima linie în timpul pandemiei, plângându-se că restricțiile impuse de guvern penalizau regiuni precum a sa și ținând un discurs în centrul orașului Manchester care a devenit celebru.

Mai multă putere și atenție pentru regiuni

Un discurs constant al lui Burnham a fost centrat pe ideea că politica britanică și mass-media sunt prea centrate pe Londra și că inegalitatea regională a dăunat țării, un aspect pe care l-a subliniat în primul său discurs în Parlament, în 2001.

În cadrul unui interviu recent, Burnham a afirmat că Marea Britanie a fost „pe o cale greșită timp de 40 de ani”, scrie Reuters.

Viziunea lui Burnham este cea mai clară în ceea ce privește descentralizarea: accelerarea transferului de putere din Londra.

Burnham s-a angajat să remodeleze arhitectura financiară a Marii Britanii, oferind comunităților control direct asupra aspectelor care modelează viața de zi cu zi: locuințe, utilități, transport și educație.

Constrâns de situația fiscală dificilă

Burnham nu a precizat încă cum ar echilibra impozitele, cheltuielile și împrumuturile. Campania sa s-a concentrat pe încercarea de a-i asigura pe investitori de credibilitatea sa fiscală.

El s-a angajat anterior să nu permită o creștere semnificativă a îndatorării.

De asemenea, a spus că va respecta promisiunea din programul electoral al Partidului Laburist de a nu majora cotele principale ale impozitului pe venit, ale TVA-ului sau ale contribuțiilor la asigurările sociale, ceea ce i-ar limita capacitatea de a obține sume semnificative din impozite.

Cotidianul The Telegraph s-a întrebat unde va găsi Burnham banii necesari pentru politicle sale propuse.

În contextul unei datorii în creștere vertiginoasă, al bombei cu ceas din sistemul de pensii, al sistemului de beneficii sociale și al unei creșteri economice anemice, găsirea unei soluții pentru îmbunătățirea calității vieții reprezintă o sarcină dificilă, a scris The Telegraph.

Burnham a stârnit îngrijorare anul trecut, când a afirmat că Partidul Laburist ar trebui să „treacă dincolo de dependența de piețele obligațiunilor” – o frază despre care a declarat ulterior că a fost interpretată greșit.

Un „nou impuls de reindustrializare” și reducerea impozitelor pentru unele afaceri

El nu a fost foarte clar cu privire la politica sa economică.

Însă în Manchester, Burnham a promovat politici favorabile mediului de afaceri pentru a atrage investiții.

El a spus că modelul său economic este un „socialism favorabil mediului de afaceri”.

Recent, Burnham a vorbit despre un „nou impuls de reindustrializare” în nordul Angliei și în restul Regatului Unit.

„Era și timpul să începem să susținem afacerile și industria britanică, pentru a putea reindustrializa zone precum aceasta”, a declarat el după ce a câștigat mandatul de deputat.

În timpul campaniei pentru alegerile parțiale, echipa sa a distribuit un document de politică în care promitea o reducere cu 20% a impozitelor pe afaceri pentru pub-uri și săli de concert.

Această măsură ar fi finanțată, au afirmat ei, prin impozite mai mari aplicate depozitelor situate în afara orașului, utilizate de comercianții online precum Amazon.

Burnham dorește, de asemenea, să ridice pragul de la care se aplică impozitele pe afaceri, scutind astfel de la plata acestora numeroase magazine mici din centrul orașului.

Un critic al privatizării utilităților publice

Burnham a susținut că anii de privatizare și dereglementare nu numai că au lipsit guvernul de controlul asupra costurilor și serviciilor sale, dar l-au și împovărat.

Ca exemplu elocvent, el a menționat lipsa cronică de locuințe sociale la prețuri accesibile, ceea ce obligă statul să plătească sume mari sub formă de ajutoare sociale care ajung la proprietarii privați.

Burnham a susținut în repetate rânduri readucerea serviciilor de apă „sub un control public mai strict”, indicând ca model rețeaua de autobuze din Greater Manchester, care este gestionată de operatori privați, dar se află sub supraveghere și control public. Cu toate acestea, el a susținut ca întreprinderi precum Thames Water să fie în proprietate publică, scrie BBC.

„Trebuie să reducem facturile la apă, la energie și tarifele feroviare, la fel cum am redus tarifele la autobuz în Greater Manchester, pentru a face viața mai accesibilă pentru oameni”, a declarat el, după ce a câștigat mandatul din Makerfield.

Un raport lansat de Mathew Lawrence, un apropiat al lui Burnham, a propus ca viitorul guvern al acestuia să inverseze tendința de privatizare care durează de 40 de ani, printr-un plan pe termen lung care să prevadă preluarea companiilor de utilități aflate în administrare judiciară, emiterea de „obligațiuni în schimbul acțiunilor” și înființarea unor concurenți de stat, scrie The Guardian.

Susține unele dintre politicile de imigrație mai stricte

Una dintre cele mai grele sarcini de care se va lovi Burnham este migrația, revoltele rasiale recente din Irlanda de Nord demonstrând nu doar nemulțumirea multor oameni, dar și modul în care această nemulțumire poate fi instrumentalizată de forțele extremiste.

El a anunțat că susține unele dintre politicile de imigrație mai stricte introduse de ministra de interne Shabana Mahmood în ultimele luni, care vizează limitarea atât a migrației legale, cât și a celei ilegale.

În ceea ce privește migrația ilegală, Burnham a declarat că ar lua în considerare măsuri mai dure pentru a descuraja oamenii să traverseze Canalul Mânecii din Franța cu ambarcațiuni mici, susținând în același timp că refugiații au nevoie de rute legale sigure către Marea Britanie.

El a afirmat că persoanele aflate deja în țară, care sunt „lăsate în incertitudine” de sistemul de imigrație, trebuie să poată munci, sugerând că ar putea atenua unele dintre măsurile lui Mahmood.

S-a răzgândit în privința întoarcerii în UE

Analiștii de la Deutsche Bank au remarcat faptul că demisia a avut loc în ajunul împlinirii a 10 ani de la votul privind Brexit-ul, „un eveniment cu care Marea Britanie încă nu s-a împăcat”.

Aceștia au scris că turbulențele politice din 2016 „subliniază dificultățile imense cu care se confruntă mulți lideri aflați la putere în lumea occidentală de astăzi”.

„Toți ajung în funcție cu mari speranțe, dar apoi se confruntă cu lipsa creșterii economice și cu realitățile financiare. Până când nu se va înregistra o creștere economică mai puternică și nu se va reduce presiunea datoriilor, este foarte probabil ca acest carusel al prim-miniștrilor să continue”, au avertizat analiștii.

Burnham a militat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană în momentul referendumului privind Brexitul din 2016. Doi ani mai târziu, când se negociau condițiile de ieșire, el a declarat că ar susține organizarea unui al doilea referendum.

Anul trecut, el a declarat că își dorește ca Marea Britanie să reintre în UE încă din timpul vieții sale. După ce a devenit candidatul circumscripției Makerfield, a afirmat însă că aderarea la UE nu reprezintă o prioritate.

„Nu propun ca Regatul Unit să ia în considerare reîntoarcerea în UE”, a declarat el cu ocazia lansării campaniei sale. „Respect decizia luată în urma referendumului”, a adăugat el.

Fără experiență în politica externă

Demisia lui Starmer, care a jucat un rol central în susținerea acordată Ucrainei și în reacția Europei la amenințarea Rusiei și la deteriorarea relației cu SUA, ridică semne de întrebare cu privire la viitorul politicii externe a Marii Britanii.

Burnham nu are experiență reală în politica externă într-o perioadă de tulburări globale și a dat de înțeles că este mai degrabă dornic să se ocupe de chestiunile interne.

El va trebui să facă față războiului în curs din Ucraina, instabilității din Orientul Mijlociu, ascensiunii Chinei și unei Americi care se retrage din angajamentele sale față de Europa și NATO.

Ce a spus despre Ucraina, Rusia, Israel și palestinieni

Poziția din ultimii ani a fost una de susținere a Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. Alături de colegii din Liverpool, primarul din Manchester a găzduit primari din Ucraina, coordonând sprijinul pentru orașele acestora.

În 2022, în debutul războiului la scară largă, el spunea că Ucraina este o democrație sub atac și ceream sancțiuni mai aspre împotriva Moscovei.

În 2024, promitea Kievului că Marea Britanie îi va fi aproape până la sfârșit.

„Vă vedem, vă urăm bun venit, vom continua să vă primim cu brațele deschise aici și vă vom fi alături cât timp va fi nevoie. Aici, în Greater Manchester, nu suntem prieteni doar la bine; vom rămâne mereu alături de voi. Nu trebuie să uităm de Ucraina”, le-a spus el unor invitați din Ucraina.

Atitudinea față de războiul din Gaza ar putea să fie importantă pentru mandatul său.

Anterior, el și-a exprimat sprijinul clar față de Israel, a condamnat mișcarea de boicot BDS și a descris Israelul ca fiind „o democrație cu o lungă istorie în protejarea minorităților și promovarea drepturilor civile”.

În ultimii ani a părut să adopte o poziție ceva mai critică față de Israel decât Starmer și în mod special față de politicile guvernelor Benjamin Netanyahu, cerând „încetarea ocupației și a construirii ilegale de colonii de către israelieni, precum și încetarea atacurilor cu rachete și a atacurilor teroriste ale grupării teroriste Hamas”.

Critic al politicilor lui Trump

Burnham a avertizat anterior cu privire la natura „otrăvitoare” a politicii în stil american și a afirmat că Donald Trump a adus „instabilitate” în SUA și în lume, scrie Newsweek.

„Politica devine din ce în ce mai polarizată. Iar calea pe care ne aflăm, dacă nu suntem atenți, este o cale care duce spre politica Statelor Unite ale Americii”, a spus el.

„O politică polarizată și otrăvitoare, în care oamenii din comunități nu mai colaborează”, a completat.

Deși Burnham nu l-a menționat pe Trump pe nume, el și-a prezentat campania ca o alternativă la polarizarea politică pe care a asociat-o atât cu politica americană din era Trump, cât și cu ascensiunea partidului Reform UK în Marea Britanie.

Anul trecut, Burnham a fost mai explicit atunci când a discutat despre implicațiile realegerii lui Trump și ascensiunea dreptei populiste.

„Cred că acum trebuie să purtăm o dezbatere reală despre ce înseamnă acest lucru și despre instabilitatea pe care (fosta prim-ministră britanică) Liz Truss a adus-o în Marea Britanie, iar Trump, cred eu, o aduce în SUA și în lume”, a declarat Burnham pentru The London Economic.

El a adăugat că, deși trebuie să „respectăm votul” din SUA, acest lucru „nu ar trebui să însemne că nu deschidem ochii la ceea ce ar putea fi probleme cu adevărat provocatoare și dificile, precum și la aspecte care ar putea polariza și mai mult populația”.

În același timp, Burnham a susținut că politicienii ar trebui să înțeleagă de ce Trump a rezonat cu mulți alegători, în loc să respingă pur și simplu sprijinul de care se bucură acesta.