Andy Burnham, premierul din UK, anunță o campanie contra celor „care nu-și pun căștile” și deranjează călătorii din mijloacele de transport în comun

Andy Burnham a anunțat măsuri drastice împotriva celor care ascultă muzică la volum tare în mijloacele de transport în comun. Sunt prevăzute amenzi de 100 de lire sterline (118 euro), relatează The Guardian.

Luni, prim-ministrul britanic va lansa o campanie împotriva comportamentelor deranjante în transportul public, însoțită de un set de recomandări care permit autorităților locale de transport să aplice amenzi de până la 100 de lire sterline pentru nerespectarea regulilor.

„Cu toții am fost în tren atunci când cineva începea să redea muzică sau videoclipuri la volum maxim pe telefon. Asta te enervează și îți poate strica rapid călătoria”, a declarat Andy Burnham, într-un comunicat.

„Așadar, lansăm o campanie națională prin care le reamintesc pasagerilor să folosească căști în trenuri. Pe lângă acestea, le oferim liderilor locali noi puteri pentru a combate muzica tare, vapingul și aruncarea deșeurilor în autobuze”, a adăugat premierul.

Ce prevede planul

Conform planului, miniștrii vor emite recomandări către autoritățile locale de transport cu privire la modul în care ar trebui să aplice noile competențe acordate în temeiul Legii privind serviciile de transport cu autobuzul, care le permite să stabilească și să aplice propriile reguli la bord.

Orientările vor preciza că autoritățile ar trebui să aplice amenzi de până la 100 de lire sterline în cazul în care pasagerii autobuzelor refuză să înceteze anumite comportamente deranjante.

Oficialii au precizat că șoferii sau mecanicii de tren nu vor fi obligați să aplice astfel de reguli.

Această sarcină va reveni agenților de siguranță din transporturi sau polițiștilor. Companiile feroviare au deja competența de a aplica amenzi de până la 1.000 de lire sterline pentru comportamente similare.

„Împarte vagonul, nu zgomotul”

Pe lângă noile competențe, guvernul lansează o campanie de afișe pentru a descuraja oamenii să redea cu volum tare videoclipuri sau muzică pe telefoanele lor în mijloacele de transport public.

Sub sloganul „împarte vagonul, nu și zgomotul”, pasagerii vor fi încurajați să folosească căști, să evite să vorbească la telefon pe difuzor și să urmărească videoclipuri în liniște.