„Angajamentul de neclintit” pe care liderii NATO, inclusiv Trump, îl vor reafirma la summitul de la Ankara

Liderii NATO, inclusiv preşedintele SUA Donald Trump, urmează să-şi reafirme, la summitul de la Ankara de săptămâna viitoare, „angajamentul de neclintit” faţă de apărarea colectivă, în temeiul articolului 5 al Tratatului alianţei, potrivit unui text aprobat vineri de ambasadorii NATO şi analizat de agenția Reuters.

De asemenea, membrii NATO urmează să se angajeze să acorde 70 de miliarde de euro sub formă de asistenţă militară Ucrainei pentru anul 2026 şi „niveluri cel puţin echivalente” de sprijin militar în 2027, conform declaraţiei, care mai are nevoie de aprobarea finală a liderilor la summit, relatează News.ro.

„Noi… ne-am reunit la Ankara pentru a ne reafirma angajamentul de neclintit faţă de apărarea noastră colectivă în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington şi faţă de legătura transatlantică. Un atac asupra unuia dintre noi este un atac asupra tuturor”, se menţionează în declaraţia summitului, care va avea loc pe 7 şi 8 iulie.

Trump a criticat frecvent NATO şi membrii săi, acuzându-i că nu cheltuiesc suficient pentru apărare şi că se bazează pe Statele Unite pentru a proteja Europa.

După ce s-a ciocnit cu liderii europeni pe tema războiului americano-israelian împotriva Iranului, Trump a pus la îndoială angajamentul SUA faţă de pactul de apărare reciprocă al NATO şi a afirmat chiar că ia în considerare ieşirea din alianţă.

Însă textul, aprobat de ambasadorii tuturor celor 32 de state membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, sugerează că preşedintele american este dispus să renunţe la aceste idei, cel puţin pentru moment.

Declaraţia afirmă că Rusia reprezintă „o ameninţare pe termen lung” la adresa „securităţii şi stabilităţii euro-atlantice” şi menţionează că membrii europeni ai NATO şi Canada îşi respectă angajamentul asumat la summitul de anul trecut de la Haga de a creşte cheltuielile pentru apărare.

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic”, se arată în text. „Aliaţii europeni şi Canada, în colaborare cu Statele Unite, îşi asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianţei”, se angajează cei 32 de membri ai NATO

Textul precizează, de asemenea, că „aliaţii reiterează faptul că Iranul nu trebuie să deţină niciodată o armă nucleară şi solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”, o prevedere pe placul lui Donald Trump.

Trump își critică din nou aliații

Joi, în ajunul adoptării textului declaraţiei summitului NATO la nivel de ambasadori, preşedintele american îşi îndreptase din nou criticile către aliaţii săi europeni, reproşându-le reacţia faţă de războiul din Iran, declanşat de Israel şi Statele Unite. El a scris pe Truth Social că este „ridicol” ca Statele Unite să menţină o relaţie „unilaterală” cu NATO. „Nu au fost acolo pentru noi!!!”, a scris Donald Trump adăugând că relaţia dintre ţara sa şi NATO nu este „reciprocă”. Mesajul său era însoţit de un grafic care prezenta valoarea cheltuielilor NATO, Statele Unite investind mult mai mult decât celelalte ţări membre menţionate în acesta – Marea Britanie, Franţa. Italia, Polonia.

Donald Trump este aşteptat la summitul NATO din capitala Turciei, în 7 şi 8 iulie, după ce şi-a criticat aliaţii europeni pentru refuzul acestora de a se angaja alături de el în războiul pe care l-a declanşat împreună cu Israelul, în februarie, împotriva Iranului.

Sub presiunea preşedintelui american, cele 32 de ţări membre ale NATO s-au angajat anul trecut, în cadrul summitului de la Haga, să aloce până în 2035 cel puţin 5% din produsul intern brut (PIB) pentru cheltuielile de securitate.

Preşedintele american insistă, de asemenea, asupra faptului că doreşte ca Europa să-şi asume rolul de lider în domeniul apărării, iar Washingtonul a luat deja măsuri pentru a-şi reduce angajamentele în Europa.