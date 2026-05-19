Angajații ANAF anunță proteste în stradă. Ei cer o grilă salarială separată în viitoarea Lege a salarizării

Sindicaliştii din Finanţe vor protesta, miercuri, în faţa sediului Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, solicitând instituirea unei grile salariale distincte pentru finanţişti în noua lege a salarizării. Acţiunea este prima dintr-o serie programată pentru următoarele 60 de zile, informează News.ro.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC anunţă, într-un comunicat de presă, că prima acţiune de protest din seria pichetărilor planificate pentru următoarele 60 de zile va avea loc miercuri, între orele 16.30 şi 17.30, la sediul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din Bucureşti.

„Acţiunea se va desfăşura în afara programului de lucru, din respect faţă de contribuabili şi faţă de importanţa activităţii desfăşurate de angajaţii sistemului financiar-fiscal. Exprimarea nemulţumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetăţenilor sau a mediului economic”, scrie în comunicat.

Este luată în calcul și o grevă

Potrivit sursei citate, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili reprezintă una dintre cele mai importante structuri ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, administrând un segment restrâns numeric de contribuabili, dar esenţial prin ponderea în veniturile bugetare ale României.

„Specialiştii DGAMC desfăşoară activităţi de complexitate maximă: controale fiscale în materia preţurilor de transfer, verificarea tranzacţiilor intra-grup, analiza de risc fiscal şi administrarea unor contribuabili cu structuri juridice şi financiare sofisticate. Rezultatele muncii lor se măsoară în miliarde de lei aduse la bugetul consolidat al statului. Tocmai de aceea alegem să deschidem seria de proteste la această instituţie”, arată sindicaliştii.

Ei solicită, în principal, instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific al activităţii finanţiştilor, poziţionarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele şi responsabilităţile asumate, legiferarea statutului profesional al finanţiştilor, recunoaşterea specificului activităţii prin compensarea salarială a interdicţiilor ș.a.

„Îngrijorarea SindFISC este generată atât de întârzierea apariţiei formei oficiale a proiectului noii legi a salarizării, cât şi de informaţiile apărute în spaţiul public, care conturează o variantă profund dezavantajoasă pentru finanţişti, în contradicţie cu angajamentele asumate în ultimii ani de factorii decidenţi. Pe parcursul următoarelor 60 de zile, SindFISC va organiza acţiuni de protest la nivel central şi teritorial, vizând instituţiile din sistemul Ministerului Finanţelor (…) În funcţie de evoluţia negocierilor, nu excludem declanşarea conflictului colectiv de muncă”, se mai arată în comunicat.