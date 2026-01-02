Angajații care trec printr-o „schimbare de tip coșmar” din cauza inteligenței artificiale. „Este o revoluție”, spune un director român de la un startup global de AI

Inteligența artificială a avansat mult în ultimul an, iar programatorii începători vor simți cel mai mult asta, spune, într-un dialog pentru publicul HotNews, Bogdan Putinică, director în startup-ul internațional Wonderful AI, care dezvoltă agenți de inteligență artificială pe care companiile să le folosească în relațiile cu clienții.

Bogdan Putinică, care între 2021 și 2025 a fost director general al Microsoft România, se ocupă de expansiunea AI la compania Wonderful, conducând operațiunile firmei în 29 de țări. Compania înființată acum un an are 200 de angajați, sediul central este la Amsterdam, iar centrul de cercetare este la Tel Aviv.

Bogdan Putinica (sursa foto Wonderful AI)

„Cineva care nu știe să folosească AI va fi la risc”

Cum vede efectul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă un director de la o companie care dezvoltă agenți AI care vor face ca numărul de oameni din call-centere să scadă?

„O să ne pierdem joburile? Probabil că, în comparație cu o forță de muncă educată care știe să folosească AI-ul, cineva care nu știe să-l folosească va fi la risc. Și este evident de ce: pentru că acel om va fi mai puțin creativ, mai puțin productiv, mai puțin eficient și așa mai departe”, este de părere Bodgan Putinică.

El spune că cel mai bun exemplu pe care îl poate da se referă la programatori:

„Programatorii trec probabil printr-o schimbare de tip coșmar în acest moment. Dacă acum un an sau un an și jumătate AI-ul putea să mâzgălească niște cod sau putea să scrie niște progrămele, în acest moment AI a ajuns să fie capabil să rezolve probleme semnificative de informatică, să poată scrie cod semnificativ și aplicații”.

Webdesign făcut cu ajutorul ChatGPT. Foto: Domenico Formas / Shutterstock

Ce programatori sunt cel mai în pericol să fie înlocuiți de Inteligența artificială? Răspunsul directorului de la Wonderful Al este clar: cei începători. „La început de carieră nu ai experiența și expertiza necesare pentru a face chestii semnificative. Ești într-un proces de învățare și de perfecționare. Nu le știi pe toate”, spune Putinică.

Programatorii cu complexitate mai mare și cu experiență profesională vastă vor dori însă să se folosească de AI.

„Verifică tot ce-ți spune AI-ul și abia apoi ia o decizie”

Concluzia lui Bogdan Putinică este însă că AI-ul face o treabă bună, dar nu încă perfectă.

Directorul de la Wonderful AI insistă pe două cuvinte cheie: „încă” și „perfectă” și spune că mulți angajați trebuie să învețe să folosească aplicații de Inteligență artificială pentru a fi mai eficienți, iar în acest mod este redus pericolul ca AI-ul să le ia job-urile.

„Plusul de productivitate, plusul de calitate, plusul de eficiență pe care îl generează AI într-un mediu profesional este foarte util. Acesta este răspunsul momentului”.

Bogdan Putinică spune că nu am atins încă acel obiectiv denumit AGI, Artificial General Intelligence, așa că toate marile companii din AI trebuie să pună un „disclaimer de bun simț”: verifică tot ce zice AI-ul și ia propriile tale decizii după ce ai făcut toate verificările.

„Eu așa mă gândesc la AI, că este o revoluție. În istoria umanității au fost multe: aburul, mobilul, Internetul, și multe care au mai fost de-a lungul timpului. În momentul de față, este cam evident că aici suntem. Este o revoluție industrială. (…) Transformări vor exista. La fel cum, în trecut, unele meserii sau unele preocupări ale umanității au dispărut pentru că nu a mai fost nevoie de ele, așa mă aștept să fie și acum”.

Însă, adaugă fostul director de la Microsoft România, va fi în continuare nevoie de oameni și este departe momentul în care AI-ul va putea face totul.

„Nu există în acest moment roboței automați care să ne repare, să ne opereze fără să ne întrebe, să ne facă injecții și să ne trimită după aceea la recuperare în Maldive”, spune expertul.

AI-ul funcționează acum după principiul „humans in the loop”, ceea ce înseamnă că îți oferă rezolvarea prolemelor, însă un om trebuie să accepte acele soluții și să decidă ce face apoi, mai spune expertul.

Ce este Artificial General Intelligence (AGI)

Artificial General Intelligence (AGI), cunoscută și sub denumirea de inteligență artificială generală, se referă la un tip de AI care ar avea capacitatea de a înțelege, învăța și aplica cunoștințe într-un mod similar cu o minte umană.

Diferența cheie între AGI și alte forme net inferioare de inteligență artificială constă în capacitatea AGI de a se adapta și de a rezolva o gamă largă de sarcini intelectuale, fără a fi programată specific pentru fiecare sarcină în parte.

În esență, AGI ar putea să îndeplinească orice sarcină cognitivă pe care o poate realiza un om. Acest nivel de inteligență artificială ar implica o conștiință de sine, capacitatea de a înțelege contextul, de a învăța din experiență și de a aplica cunoștințele într-un mod flexibil și creativ.

Ce face compania Wonderful AI

Compania IT Wonderful a fost fondată la începutul anului 2025 de către israelienii Bar Winkler (CEO) și Roey Lalazar (CTO). Wonderful furnizează o platformă integrată de agenți AI care le permit companiilor să creeze, să gestioneze și să monitorizeze acești agenți care deservesc clienții prin voce, chat și e-mail, în orice limbă sau context cultural.

Compania a primit în noiembrie o rundă de finanțare în valoare de 100 de milioane de dolari și, în total, în ultimele patru luni a primit 134 de milioane de dolari.

Putinică face parte din conducerea companiei Wonderful, fiind executive general manager în 29 de țări din Europa Centrală, de Sud-Est și CIS.

Românul a fondat, în anul 2000, compania de software IP Devel, unul dintre startup-urile tech cu cea mai rapidă ascensiune din România, care a trecut prin două tranzacții majore, fiind achiziționată de Adecco IT prin preluarea unui pachet de acțiuni în 2006 și, integral, de grupul suedez de software și servicii Enea în 2008.

Putinică a ocupat apoi poziţii executive de top management în cadrul Enea, iar în 2021 a preluat timp de patru ani funcția de Country General Manager al Microsoft România, coordonând proiecte de transformare digitală la nivel național, inclusiv de adopție a soluțiior de inteligență artificială și implementarea cloud-ului guvernamental. Din octombrie 2025, lucrează la Wonderful AI.