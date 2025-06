Angajații de la Guvern îl critică pe premierul Bolojan: „Reduceri pentru cei care muncesc, privilegii pentru cei care conduc”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru din Guvern critică intenția Executivului de a reduce cuantumul sporului pentru condiții de muncă vătămătoare sau periculoase afirmând că tăierile sunt făcute la cei care muncesc, nu de la demnitarii numiți politic.

Măsurile pe care le contestă angajații de la Palatul Victoria sunt: plafonarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare la 300 lei brut/lună (aproximativ 172 lei net) și reducerea concediului suplimentar pentru muncă în condiții grele la doar 1–3 zile pe an.

Angajații cer premierului să taie din „grăsimea” politică

„Aceste măsuri reprezintă, în fapt, o tăiere mascată a veniturilor și o minimizare a riscurilor reale la care sunt expuși angajați din toate domeniile bugetare – de la personal medical până la funcționari, care lucrează în medii toxice, insalubre sau solicitante fizic și psihic”, se spune într-un comunicat al sindicaliștilor de la Guvern.

Aceștia reproșează Guvernului că invocă reforma statului, dar în paralel a creat noi funcții de demnitate publică, la care se adaugă și alte posturi nou înființate.

„Vicepremieri în plus, fiecare cu 4–6 consilieri, cu câte trei secretari de stat per cabinet, fiecare cu alți consilieri, plus șoferi, autoturisme, birouri, fonduri de protocol etc. Este o distribuire cinică a resurselor: reduceri pentru cei care muncesc, privilegii pentru cei care conduc. Aceasta nu este reformă; este dispreț față de munca noastră, față de sănătatea noastră, față de drepturile noastre”, precizează sursa citată.

Angajații Guvernului cer premierului Ilie Bolojan să retragă proiectul de OUG, să reia dialogul social și să nu mai adopte „peste noapte” măsuri care au impact salarial.

„Nu vom accepta ca statul să fie „suplu” doar acolo unde doare mai puțin politic – adică pe spatele celor care muncesc. Statul nu se „subțiază” tăind din drepturile celor care muncesc, ci din „grăsimea” politică ce parazitează bugetul public”, se mai spune în comunicat.

Bugetarii care vor fi afectați de reducerea sporului

Guvernul a elaborat un draft al unei ordonanțe de urgență care prevedere limitarea consistentă a cuantumului sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare în cazul mai mult categorii de angajați ai statului. Nu este clar însă dacă documentul intrat în posesia HotNews este varianta finală de OUG care va fi supusă aprobării în ședința de Guvern de mâine sau de luni.

Proiectul de ordonanță de urgență prevede modificarea Legii 153/2017 privind salarizarea în sectorul public. În esență, este stabilit un plafon de 300 de lei brut pe lună pentru cuantumul sporului pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, în funcție de numărul de ore lucrate în aceste condiții.

Astfel, este plafonat sporul pentru angajații din învățământ precum și pentru angajații din domeniul sanitar, în cazurile în care acordarea acestui spor nu este explicit menționată pentru categorii specifice, cum ar fi cei care lucrează în mediu cu surse de radiații sau în spitalele cu specific neuropsihiatric.

Sporul este limitat și pentru personalul din cultură, membrii corpului diplomatic și consular, personalul din justiție (atât magistrați, cât și personal auxiliar), personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil, personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, angajații din administrație, inclusiv pentru personalul contractual, salariații de la Consiliul Concurenței și ai Curții de Conturi.

Toate aceste categorii au primit până acum sporul în cuantum de până la 15% din salariul de bază, fără însă să poată depăși 1.500 de lei.