Angajații Hyundai au intrat în grevă după 10 ani și cer majorarea vârstei de pensionare

Sindicatul sud-coreean al producătorului auto Hyundai Motor a organizat vineri prima sa grevă generală din ultimul deceniu, după ce negocierile salariale au intrat în impas. Sindicaliștii solicită o vârstă de pensionare mai mare și protejarea locurilor de muncă împotriva inteligenței artificiale și automatizării, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Muncitorii greviști de la Hyundai Motor, filiala Kia Corp și furnizori, au organizat vineri un miting în fața sediului central al Hyundai Motor din Seul, purtând banderole roșii și solicitând ca furnizorii de componente să poarte discuții salariale directe cu producătorii auto iar vârsta de pensionare, care este în prezent obligatorie la nivel național 60 de ani, să crească cu minim doi ani.

„Actorii principali care au făcut din Hyundai și Kia cea mai puternică companie din lume timp de 35 sau 40 de ani sunt acum împinși în posturi pe perioadă determinată”, a declarat Lee Jong-cheol, liderul sindical de la Hyundai.

De ce cer angajații sud-coreeni majorarea vârstei legale de pensionare

Vârsta actuală de pensionare în Coreea de Sud este de 60 de ani, fiind extinsă din 2017 la toate locurile de muncă. Însă sistemul național de pensii nu acordă beneficii până la vârsta de 63 de ani persoanelor născute între 1964 și 1973 – așa-numita a doua generație „baby boom”, potrivit publicației The Korea Herald.

Vârsta de la care se poate primi pensia este prevăzută să crească la 65 de ani până în 2033. Cei care susțin majorarea vârstei legale de pensionare la nivel național afirmă că diferența între momentul pensionării și primirea efectivă a beneficiilor îi lasă pe mulți pensionari fără un venit stabil, obligându-i să accepte locuri de muncă slab plătite sau munci ocazionale.

Sistemul neobișnuit de pensii al Coreei de Sud, în care plata efectivă a pensiilor începe după ce oamenii pot fi obligați de angajator să iasă la pensie, a fost introdus pentru a preveni prăbușirea acestuia pe măsură ce speranța de viață crește și populația devine tot mai bătrână.

În plus, vârsta de la care începe plata propriu-zisă a pensiei diferă între generații, fiind mai înaintată pentru generațiile mai tinere. Decalajul ajunge la 5 ani între generația născută în 1950 și cea născută în 1969 și mai târziu.

Zeci de mii de angajați intră în grevă în Coreea de Sud

Aproximativ 40.000 de membri de sindicat de la Hyundai Motor sunt așteptați să se alăture vineri grevei, în timp ce aproximativ 1.200 până la 1.300 de membri de sindicat urmează să participe la mitingul de la Seul, a declarat anterior un lider sindical.

Membri altor sindicate și ai sindicatelor afiliate au fost văzuți alăturându-se protestului, aducând numărul total așteptat de participanți la mitingul din capitală la aproximativ 3.000, a adăugat liderul sindical citat.

Greva de o zi este o dovadă a intensificării protestelor muncitorilor în Coreea de Sud după alegerea președintelui liberal pro-laburist Lee Jae Myung anul trecut. Una dintre promisiunile cheie ale acestuia a fost majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani la nivel național.

Acțiunea de protest care a avut loc vineri se adaugă unei serii de greve parțiale de la sfârșitul lunii iulie, care au perturbat producția a 55.200 de vehicule în valoare de peste 2.300 miliarde de woni (1,67 miliarde de dolari), conform estimărilor agenției de știri Yonhap.

Acțiunile sindicatelor creează noi provocări pentru producătorul auto sud-coreean, care în iulie a declarat că se așteaptă să rateze obiectivul său global de vânzări în acest an, pe fondul creșterii concurenței chineze în Europa și al scăderii vânzărilor în Coreea de Sud.

Revendicările angajaților din Coreea de Sud ai Hyundai

De asemenea, sindicatul de la Hyundai Motor dorește majorarea bonusurilor la 800% din salariul lunar de bază, de la 750%, și a cerut garanții pentru protejarea locurilor de muncă pe măsură ce compania adoptă inteligența artificială și automatizarea.

Hyundai, care deține producătorul de roboți umanoizi Boston Dynamics, a declarat că intenționează să implementeze roboți umanoizi la fabrica sa din Georgia din SUA începând cu 2028, cu scopul de a extinde utilizarea acestora în toate unitățile sale de producție.

Reprezentanții sindicatelor au declarat că inteligența artificială ar fi o potențială amenințare nu numai pentru locurile de muncă în producție, ci și pentru posturile de cercetare și inginerie.

‘Chiar dacă se introduce inteligența artificială, suntem pregătiți să o combatem și pregătiți să câștigăm. Suntem îngrijorați de generația viitoare’, a declarat Kim Byung-chul, angajat la Hyundai Motor și vicepreședinte al Sindicatului lucrătorilor metalurgiști din Coreea de Sud.

Conducerea Hyundai Motor s-a declarat deschisă la ideea găsirii de soluții prin dialog. ‘Grevele pot avea un impact asupra clienților, partenerilor și operațiunilor noastre. Ne aflăm într-un moment critic în care ambele părți trebuie să colaboreze pentru a naviga cu succes în tranziția globală către mobilitatea viitorului’, a precizat compania, într-un comunicat.