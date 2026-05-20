Schimbare majoră pe piața auto din Europa: Cererea pentru aceste mașini a explodat, dar ceea ce este cu adevărat „frapant” vine din China

Cererea de mașinile electrice, noi sau second-hand, în Europa a crescut vertiginos, pe fondul prețurilor ridicate la combustibili la care contribuie războiul din Iran, arată datele prezentate în exclusivitate agenției de presă Reuters, oferind astfel un impuls atât de necesar industriei auto.

Deși vânzările de mașini complet electrice au crescut cu 30% în întreaga Europă în 2025, adoptarea vehiculelor electrice pe continent a rămas în urma așteptărilor industriei.

Producătorii de automobile, de la Volkswagen la Stellantis, proprietarul Fiat, care au investit masiv în așteptarea unei cereri mult mai mari de vehicule electrice, au înregistrat în ultimul an cheltuieli de miliarde de dolari pentru a acoperi deprecierile de active.

Calculele cumpărătorilor au fost transformate de o creștere a prețurilor internaționale la petrol la mult peste 100 de dolari pe baril, de când atacurile aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie au declanșat un conflict mai amplu și au dus la o întrerupere fără precedent a aprovizionării cu energie.

„Nu este vorba de o fluctuație temporară, ci de un punct de inflexiune”, a declarat Gurjeet Grewal, CEO al companiei britanice Octopus Electric Vehicles, care a înregistrat în aprilie o creștere de 95% a cererii de vehicule electrice noi față de aceeași perioadă a anului trecut și o creștere de 160% a cererii de vehicule electrice second-hand.

Creștere puternică în anumite țări

În calitate de importator net de energie, Marea Britanie a fost deosebit de expusă la creșterea inflației și a prețurilor alimentelor.

La nivel european, datele furnizate agenției Reuters de grupul de cercetare New Automotive și de grupul industrial E-Mobility Europe au arătat că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în luna aprilie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Datele provin de pe 16 piețe care reprezintă peste 80% din vânzările de autovehicule din Uniunea Europeană și din Asociația Europeană a Liberului Schimb.

Acestea au evidențiat o creștere puternică a vehiculelor electrice în Danemarca și Olanda, unde mașinile electrice sunt deja populare, dar și pe piețe precum Italia, unde „mașinile verzi” au avut un start lent.

Erik Severinson, director comercial al Volvo Cars, a declarat că comenzile producătorului auto suedez au crescut, în special pentru SUV-ul electric mic de bază EX30, „unde clienții sunt cei mai sensibili la creșterea prețurilor petrolului”.

„Observăm, de asemenea, o creștere a cererilor de informații din partea clienților cu privire la mașinile noastre complet electrice chiar și pe piețele din sudul Europei, unde penetrarea vehiculelor electrice este comparativ mai scăzută”, a spus Severinsson.

Constructorii auto vor să producă mai multe mașini electrice

Constructorul francez Renault a declarat că 50% din înmatriculările sale din Marea Britanie în aprilie au fost vehicule electrice, iar cererile de informații legate de mașinile electrice pe site-ul său din Marea Britanie au crescut cu 48% de la începutul războiului din Iran.

Înmatriculările din aprilie, care urmează comenzilor, sunt primele care reflectă pe deplin impactul războiului din Iran.

„Interesul pentru gama de vehicule electrice Renault a suferit o schimbare radicală”, a declarat Adam Wood, directorul general al Renault UK.

O sursă din cadrul producătorului auto, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că compania lucrează la creșterea producției.

Markus Haupt, CEO al Seat/Cupra, ambele mărci Volkswagen, a declarat la începutul lunii mai că echipa sa de vânzări din Germania a raportat că vehiculele electrice reprezentau aproape 60% din comenzi, cu mult peste cota lor de 25%.

„Avem un buget de producție pentru acest an”, a spus Haupt. „Dar poate va trebui să creștem numărul de vehicule electrice”, a adăugat el.

Mărcile chinezești atrag prin prețurile mici

Platformele online au înregistrat, de asemenea, o creștere a căutărilor pentru vehicule electrice noi și second-hand, cu o creștere pronunțată pentru mărcile chinezești cu modelele lor mai accesibile.

De la începutul războiului, platforma germană Carwow a declarat că ponderea cererilor de informații privind vehiculele electrice a crescut la 75% de la aproximativ 40%, în timp ce mașinile convenționale cu motor pe benzină au scăzut la 16% de la 33%.

„Ceea ce este frapant este avântul puternic al producătorilor chinezi”, a declarat Philipp Sayler von Amende, directorul general al Carwow Germania.

Nume importante precum BYD au trecut de la statutul de „mărci de nișă” la cel de unele dintre cele mai căutate.

Carwow a declarat că cererile de cumpărare pentru BYD pe site-ul său web au crescut cu un procent masiv de 25.000% în primul trimestru, în timp ce cele pentru Leapmotor au crescut cu 436%, iar pentru Xpeng cu 153%.

Ce a schimbat războiul din Iran

Platforma online rivală OLX a declarat că cererile de informații ale clienților privind vehiculele electrice pe site-ul său francez au crescut cu 80% de la începutul războiului.

În timpul creșterilor anterioare ale prețurilor la combustibil, care datează din anii 1970, consumatorii au trecut, de asemenea, la mașini mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, dar au revenit la cele mai puțin eficiente atunci când prețurile de la pompă au scăzut.

De data aceasta, lucrurile ar putea fi diferite, au afirmat reprezentanții din industria auto.

„Conflictul din Iran a schimbat fundamental modul în care oamenii percep securitatea energetică în viața de zi cu zi”, a declarat Christian Gisy, CEO al OLX.

„Europenii au trecut de la «poate într-o zi» la «chiar acum» în ceea ce privește vehiculele electrice”, a explicat el.

Sursă foto: Dreamstime.com