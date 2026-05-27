Angajații Samsung vor primi un bonus de 400.000 de dolari – motivul

Steagul sud-coreean alături de cel cu logoul Samsung în fața sediului din Seul al companiei, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Angajații Samsung Electronics au aprobat un acord istoric de împărțire a profiturilor, care se așteaptă să acorde angajaților din divizia de cipuri, aflată în plină expansiune, un bonus mediu de aproape 400.000 de dolari, scrie Korea Herald.

Aproximativ 40% din fondul de bonusuri va fi împărțit în mod egal, în timp ce restul va depinde de performanța fiecărei divizii de business, scrie Reuters.

Acordul vine după ce anul trecut rivalul sud-coreean SK Hynix semnase un acord similar, în care angajaților li s-a promis 10% din profiturile operaționale. Aceasta ar însemna un bonus mediu de 710 milioane de won (473.000 USD) pentru fiecare dintre cei 35.000 de angajați ai SK Hynix.

Cele două companii beneficiază de cererea tot mai mare de cipuri utilizate în sistemele de inteligență artificială. Samsung a devenit recent prima companie sud-coreeană care a atins o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari.

Acordul a fost adoptat miercuri cu 74% din voturile sindicatelor companiei și pune capăt lunilor de dispute privind modul de împărțire a profitului. Sindicatul amenințase că va intra în grevă dacă nu se va ajunge la un acord.

Conform acordului, 78.000 de lucrători din industria semiconductorilor vor primi 10,5% din profiturile operaționale ale companiei, care vor fi plătite în acțiuni. O treime din acțiuni vor fi tranzacționabile imediat, o treime după un an, iar restul după doi ani.

Plățile sunt condiționate de atingerea de către Samsung a unor obiective de profit. Aceasta ar reprezenta un fond de bonusuri de peste 34 de trilioane de won (22,6 miliarde de dolari), conform unei previziuni a casei de brokeraj KB Securities, citate de Financial Times (poate necesita abonament). Aceasta se adaugă la cele 1,5% acordate prin schemele de bonusuri existente.

Acțiunile Samsung au crescut miercuri cu peste 6%.