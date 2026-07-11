Angajatorii din SUA au primit instrucțiuni să concedieze mii de lucrători imigranți

Angajatorii din SUA sunt nevoiți să concedieze mii de imigranți în urma încetării unor programe de protecție temporară, modificările repetate ale termenelor limită generând confuzie în rândul companiilor, potrivit The New York Times.

Departamentul pentru Securitate Internă a informat vineri angajatorii că trebuie să concedieze, în următoarele săptămâni, sute de mii de lucrători străini care beneficiau de un program umanitar pe care administrația Trump a încercat să îl desființeze.

Permisele de muncă ale haitienilor care beneficiază de Statutul de Protecție Temporară (TPS) vor expira pe 24 iulie. Pentru cetățenii din Etiopia, Myanmar, Somalia, Sudanul de Sud, Siria și Yemen, aceste documente vor expira pe 17 iulie, conform notificărilor emise de Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA (USCIS).

Noile instrucțiuni vin în urma unei hotărâri a Curții Supreme de luna trecută, care a confirmat autoritatea administrației Trump de a opri protecția acordată beneficiarilor de TPS din Haiti și Siria. După încetarea permiselor, aceștia riscă deportarea.

În prezent, peste 330.000 de haitieni și 6.100 de sirieni locuiesc în SUA prin acest program. Guvernul american acordă acest statut atunci când crizele din țările de origine, precum dezastrele naturale sau conflictele civile, fac ca întoarcerea cetățenilor să fie nesigură. Celelalte cinci țări au, în total, aproximativ 20.000 de beneficiari, conform organizației National Immigration Forum.

Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA au stabilit inițial data de expirare la 1 iulie, au prelungit-o apoi până la 10 iulie pentru toate țările, iar vineri au anunțat o nouă extindere a termenelor.

Din cauza acestor modificări repetate, unii angajatori își concediaseră deja salariații înainte de a afla despre ultima prelungire. În schimb, alți angajatori i-au menținut pe statele de plată, considerând că hotărârea Curții Supreme va intra în vigoare după aproximativ 30 de zile.

Confuzie în rândul companiilor

Jacob Monty, consilier juridic al American Business Immigration Coalition, a declarat că mulți angajatori au fost derutați de schimbări și s-au temut că ar putea fi sancționați pentru angajarea unor persoane fără drept de muncă.

„Încă mai avem statul de drept, iar programul T.P.S. nu a fost încă desființat”, a afirmat consilierul într-un interviu. „U.S.C.I.S. ar fi putut clarifica această chestiune. Mulți angajatori erau în incertitudine, ceea ce i-a determinat să concedieze în mod nejustificat angajații înainte de termen”, a adăugat Monty.

Mii de beneficiari ai programului TPS din Haiti lucrează în sectorul sănătății și ca îngrijitori ai persoanelor în vârstă în SUA. Programul a permis, de asemenea, ca mii de beneficiari să activeze în industriile de producție, construcții și transporturi.

Pe lângă imigranții din Haiti și Siria, administrația își anunțase deja intenția de a opri statutul de protecție temporară și pentru lucrătorii din celelalte cinci țări. Inițial, procesele din instanțele federale au blocat aceste măsuri. Ulterior, hotărârea Curții Supreme a creat un precedent care va determina instanțele inferioare să permită aplicarea deciziei.

Notificările transmise de guvern precizează că instanțele federale sunt așteptate să se alinieze la decizia instanței supreme. Departamentul Securității Interne nu a comentat situația.

Avocații haitienilor și sirienilor au susținut că oprirea statutului TPS a fost motivată politic și bazată pe ostilitate rasială. Totuși, majoritatea de la Curtea Supremă, printr-o decizie de 6 la 3, a stabilit că secretarul pentru securitate internă are autoritatea de a pune capăt programului.

Deși guvernul a prelungit recent statutul de protecție pentru cetățenii din Liban, decizia Curții Supreme va duce, cel mai probabil, la oprirea programului și pentru alte țări.

Potrivit NYT, se preconizează că protecția acordată statului El Salvador, care vizează aproximativ 200.000 de persoane, va expira la începutul lunii septembrie. În timpul primului mandat al lui Donald Trump, instanțele au blocat această măsură.

Programul este în vigoare din 1990. Administrația Trump l-a descris însă ca fiind un sistem de imigrare permanent de facto, deoarece multe persoane beneficiază de acest statut de ani de zile, iar fostele administrații au prelungit în mod repetat protecția.

Susținătorii imigranților au denunțat măsurile actuale, subliniind că situația din mai multe țări rămâne extrem de instabilă.