Angajatorii simt presiunea creșterilor salariale. Costul mediu al unui salariat urcă la 8.500 lei/lunar

România anului 2024 a fost marcată de evoluții spectaculoase pe piața forței de muncă, cu salarii mai mari, costuri crescute pentru angajatori și diferențe semnificative între sectoare și regiuni, arată un comunicat difuzat joi de Institutul Național de Statistică..

Salariile cresc, dar cu ecarturi majore

Salariul mediu brut lunar la nivel național a ajuns în 2024 la 8.061 lei, cu 14,5% mai mare față de anul precedent, iar salariul mediu net lunar a crescut cu 12,4%, atingând 4.959 lei. Angajatorii au simțit presiunea acestor creșteri, costul mediu lunar al forței de muncă urcând la 8.439 lei/salariat, cu 14,4% mai mare comparativ cu 2023.

Cele mai mari salarii s-au regăsit în domenii precum IT și comunicații (cu 90,1% peste media pe economie), bănci și asigurări (63,6%) și energie (58,0%). La polul opus, hotelurile și restaurantele, alte servicii, imobiliare, agricultura și sectorul cultural au avut valori sub media națională, uneori chiar cu peste 40% mai puțin.

Diferențele de gen și teritoriu rămân un subiect fierbinte

În 2024, femeile au avut un salariu mediu brut lunar de 7.907 lei, cu 3,6% mai puțin decât bărbații. Diferența netă ajunge la 5,4%, femeile câștigând cu 275 lei pe lună mai puțin decât bărbații. Disparitățile de remunerare sunt cele mai pronunțate în finanțe și asigurări (39,4%), industrie (21,2%) și IT (17,2%).

Teritorial, regiunile București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Brașov se bucură de cele mai mari salarii medii nete, în timp ce Teleorman, Vâlcea, Vrancea și Covasna sunt la coada clasamentului, sub media pe economie cu peste 21%.

Mai mulți salariați, dar nu peste tot

Numărul mediu de salariați în 2024 a crescut la 5,45 milioane de persoane, cu peste 88.000 față de anul precedent. La sfârșitul anului, aproape 5,75 milioane de angajați erau în activitate, majoritatea (77,1%) în companii private. Creșterile majore de angajați s-au văzut în comerț, servicii administrative, sănătate, educație și construcții, însă au existat și sectoare unde efectivele au scăzut, precum industria prelucrătoare și administrația publică.

Focus pe sectoare în expansiune

Sectorul serviciilor comerciale domină piața muncii, cu peste 64% din angajați, pe când agricultura și pescuitul mai însumează doar 2,4%. Învățământul și sănătatea rămân domenii cu majoritate feminină (73%, respectiv 80%), în timp ce construcțiile și industria extractivă sunt preponderent masculine, cu peste 80% dintre salariați.

Costurile și ajutoarele statului

Statul a intervenit prin transferuri bugetare pentru susținerea angajatorilor afectați de șomaj tehnic sau reducerea temporară a activității, însă ponderea acestor transferuri în totalul cheltuielilor a fost mai mică față de anul precedent, cu cele mai mari sume acordate către industrie, servicii administrative, construcții, comerț și hoteluri.