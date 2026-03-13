Angajatul acuzat de șeful AEP că a cerut repatrierea „din Dubai, când era în concediu medical” îl acuză că minte. Ce replică îi dă Țuțuianu

Angajatul Autorității Electorale Permanente, care a fost dat exemplu negativ privind modalitatea în care sunt folosite concediile medicale în instituție, a spus, pentru HotNews, că, de fapt, se afla în concediu de odihnă, nu în Dubai, ci în Abu Dhabi. În replică, șeful AEP a spus că-și susține afirmațiile: „A plecat din medical în concediu”. Datele obținute de HotNews arată că angajatul a plecat în ultima zi a concediului medical spre Emiratele Arabe.

„Ştiţi ce nu ştiţi (…) este că omul nostru a avut două săptămâni de concediu medical înainte de a pleca în Dubai şi, după datele care le avem, cel puţin din postările de pe Facebook ale domniei sale, când era în Dubai, era în concediu medical”. Aceasta este declarația făcută de președintele AEP, Adrian Țuțuianu, într-o conferință de presă susținută vineri dimineața și preluată de mai multe publicații, printre care și HotNews.

Angajatul este Vlad Jipa. Nu a fost numit de șeful AEP, însă el a luat legătura cu HotNews pentru a-și oferi punctul de vedere. „Este o afirmație total eronată a președintelui AEP, nu are niciun fundament”, a acuzat Jipa, într-un dialog cu HotNews.

„Mi-au transmis colegii că era foarte pornit ca să mă ancheteze”

Întrebat de HotNews de unde știe că Adrian Țuțuianu s-a referit la el în timpul conferinței de presă de vineri, Jipa a spus: „Sunt singurul angajat al AEP care a fost în această situație”.

„Știu că a fost discuția încă de când eram încă în Abu Dhabi, pentru că mi-au transmis colegii că dumnealui era foarte pornit ca să mă ancheteze. Ideea este în felul următor: a fost foarte deranjat în momentul în care eu m-am plâns de activitatea MAE, lucru pe care l-am făcut în calitate de cetățean român. Eram în vacanță cu familia, în concediu de odihnă”, susține Vlad Jipa.

Angajatul AEP spune că în realitate el se află în concediu de odihnă în perioada 23 februarie-27 martie 2026. Acest lucru este confirmat de documentele obținute de HotNews, pe care redacția a ales să nu le publice.

„Eu nu am fost în Abu Dhabi în timpul concediului medical, am fost în timpul concediului de odihnă”, explică Jipa, care spune că s-a întors din Abu Dhabi în 28 februarie.

„Și chiar mergând până la absurd, în sensul în care această săptămână de muncă 23-27 aș fi fost în concediu medical, înseamnă că mi-am pierdut dreptul de a solicita ajutor pentru a ieși cu familia din acea situație care ne punea viața în pericol?”, continuă Jipa.

Adrian Țutuianu: „Acuză degeaba”

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, susține o conferință de presă la sediul instituției din București, 21 ianuarie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin

Contactat ulterior de HotNews, președintele AEP a confirmat, la rândul său, că se referea la Vlad Jipa. Și a spus apoi că-și menține afirmațiile.

„A avut două concedii medicale la rând, urmate de un concediu de odihnă. Din datele pe care le avem astăzi la AEP, a plecat din concediu medical în Dubai și a continuat în concediu de odihnă”, a declarat Țuțuianu pentru HotNews.

Această informație a fost confirmată apoi de Jipa, care a recunoscut că a plecat „pe 22 noaptea, dacă nu mă înșel”.

Conform documentelor obținute de HotNews, 22 februarie a fost ultima zi de concediu medical a angajatului AEP, iar din 23 februarie a intrat în concediu de odihnă.

„Nu îl cunosc”

„Acuză degeaba”, a răspuns șeful AEP când reporterul HotNews l-a întrebat despre cum vede acuzațiile angajatului.

El a mai spus că nu îl cunoaște personal pe angajat. „Eu am venit în luna decembrie (n.red: șef la AEP). Nu am putut să-i cunosc pe toți din teritoriu într-o perioadă destul de scurtă”.

Șeful AEP, care a fost numit la propunerea PSD, a precizat că le-a cerut angajaților instituției care nu-și luaseră concedii de odihnă inclusiv din anii 2024 să își ia concediu. A invocat două motive: ca angajații din instituția pe care o conduce să beneficieze de acest drept legal și, ca în cazul unor disponibilizări, să nu fie nevoit să plătească aceste zile de concediu.

Conform datelor obținute de HotNews, Vlad Jipa a avut în ultima lună patru concedii: două medicale și două de odihnă, după cum urmează: