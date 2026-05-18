Angela Merkel critică UE fiindcă nu discută cu Rusia și dă exemplul lui Trump

Fostul cancelar german Angela Merkel a criticat luni Uniunea Europeană pentru că nu își folosește influența diplomatică pentru a contribui la încheierea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, relatează Politico.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect. De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR.

„Nu este suficient ca Donald Trump să mențină contactul cu Rusia”, a subliniat ea.

Politico notează că în UE există presiuni tot mai mari pentru desemnarea unui emisar special pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Atât Moscova, cât și Kievul, și-au exprimat deschiderea față de un astfel de mediator, într-un moment în care echipa de negociere a lui Trump este concentrată aproape în totalitate pentru a obține un acord de pace durabil cu Iranul.

Angela Merkel afirmă că diplomația a funcționat și în timpul Războiului Rece

Merkel, care a fost cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, a spus că a propus crearea unui format diplomatic între Uniunea Europeană și Rusia în timpul ultimei reuniuni a Consiliului European la care a participat.

Reuniunea a avut loc în octombrie 2021, cu patru luni înainte ca Putin să declanșeze războiul total împotriva Ucrainei. Ea a adăugat însă că inițiativa a eșuat din cauza opiniilor divergente din interiorul blocului comunitar cu privire la modul în care ar trebui gestionată relația cu Moscova.

„Trebuie să continui să lucrezi la asta până când ajungi la o poziție comună”, a spus ea referindu-se la divergențele care persistă până în prezent. „Diplomația a fost întotdeauna cealaltă față a monedei, inclusiv în timpul Războiului Rece”, a subliniat ea.

Numele lui Merkel a fost vehiculat pentru funcția de emisar pentru pace al UE

Moștenirea politică a lui Merkel a fost analizată intens în ultimii ani din cauza dependenței tot mai mari a Germaniei de gazele rusești în timpul mandatului ei, criticile amplificându-se după începutul atacului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.

Însă experiența sa anterioară de negociere atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimor Zelenski a făcut ca numele lui Merkel să fie vehiculat printre posibilii candidați pentru postul de emisar al Uniunii Europene pentru pace, menit să ajute la rezolvarea conflictului.

Merkel a spus însă că biroul său nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens. Politiciana de centru-dreapta a subliniat totodată că este de părere că doar cei care dețin puterea sunt negociatori credibili, amintind experiențele sale cu Putin după anexarea ilegală a Crimeei în 2014.

„Am putut purta acele negocieri cu președintele Putin doar pentru că aveam putere politică, pentru că eram șefi de guvern”, a declarat Merkel. „Ai nevoie de această putere. Iar eu, personal, nu m-aș fi gândit niciodată să cer unui mediator să meargă la Minsk în locul meu și să vorbească cu Putin… Trebuie să preiei tu însuți controlul”, a mai spus Merkel.

Acordurile de la Minsk – negociate în 2014-2015 de Merkel și fostul președinte francez François Hollande pentru a opri luptele din estul Ucrainei – nu au reușit să asigure o încetare durabilă a focului. Încălcările au continuat ani la rând, înainte ca Rusia să declanșeze războiul total în 2022.