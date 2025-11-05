Sari direct la conținut
Actualitate

Angelina Jolie, vizită-surpriză în Herson. Unde a fost fotografiată actrița

HotNews.ro
Angelina Jolie, vizită-surpriză în Herson. Unde a fost fotografiată actrița
Angelina Jolie. Credit foto: Album, Album / Alamy / Profimedia

Actrița americană Angelina Jolie a vizitat orașul Herson, potrivit publicației ucrainene Suspilne, care citează surse din administrația locală și grupuri civice din zonă.

Informația nu a fost confirmată oficial nici de reprezentanții actriței, nici de autoritățile ucrainene.

Angelina Jolie este trimis special al Agenției ONU pentru Refugiați.

Fotografii apărute pe rețelele sociale o arată pe actriță întâlnindu-se cu copii într-un adăpost. Canalul Ukraine_Context a relatat, de asemenea, că aceasta ar fi fost la maternitatea și la spitalul de copii din Herson, notează BBC.

Jolie a mai fost în Ucraina în aprilie 2022, la scurt timp după începutul invaziei pe scară largă, când a vizitat orașul Liov.

Atunci, Jolie a mers în gara orașului și a discutat cu pasageri veniți cu trenul de evacuare din Pokrovsk. S-a întâlnit și cu persoane care și-au părăsit locuințele din cauza războiului și le-a mulțumit psihologilor, medicilor și lucrătorilor feroviari pentru efortul lor.

Tot în cadrul acelei vizite, actrița a fost la un spital regional unde erau tratați copii răniți în atacul rusesc cu rachetă asupra gării din Kramatorsk, apoi a mers la o școală internat, unde a vorbit și s-a fotografiat cu elevii.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro