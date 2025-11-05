Angelina Jolie, vizită-surpriză în Herson. Unde a fost fotografiată actrița
Actrița americană Angelina Jolie a vizitat orașul Herson, potrivit publicației ucrainene Suspilne, care citează surse din administrația locală și grupuri civice din zonă.
Informația nu a fost confirmată oficial nici de reprezentanții actriței, nici de autoritățile ucrainene.
Angelina Jolie este trimis special al Agenției ONU pentru Refugiați.
Fotografii apărute pe rețelele sociale o arată pe actriță întâlnindu-se cu copii într-un adăpost. Canalul Ukraine_Context a relatat, de asemenea, că aceasta ar fi fost la maternitatea și la spitalul de copii din Herson, notează BBC.
Анджеліна Джолі в Херсоні 👀— ᛭ Іван ᛭ (@FayneZP) November 5, 2025
А ви що? pic.twitter.com/I3VxyYH6Us
Jolie a mai fost în Ucraina în aprilie 2022, la scurt timp după începutul invaziei pe scară largă, când a vizitat orașul Liov.
Atunci, Jolie a mers în gara orașului și a discutat cu pasageri veniți cu trenul de evacuare din Pokrovsk. S-a întâlnit și cu persoane care și-au părăsit locuințele din cauza războiului și le-a mulțumit psihologilor, medicilor și lucrătorilor feroviari pentru efortul lor.
Tot în cadrul acelei vizite, actrița a fost la un spital regional unde erau tratați copii răniți în atacul rusesc cu rachetă asupra gării din Kramatorsk, apoi a mers la o școală internat, unde a vorbit și s-a fotografiat cu elevii.