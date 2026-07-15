Anglia – Argentina LIVE de la 22:00 » Surprize mari în 11-le de start ale celor două echipe

Anglia și Argentina se vor întâlni în cea de-a doua semifinală de la CM 2026.

Partida se joacă cu începere de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Învingătoarea va lupta pentru marele trofeu cu Spania, în timp ce învinsa va înfrunta Franța pentru bronz.

Pentru Anglia este prima semifinală la un turneu mondial din 2018 încoace. Selecționata antrenată la acea vreme de Gareth Southgate era învinsă, scor 1-2 de Croația. Englezii pierdeau și finala mică, 0-2 cu Belgia.

În ceea ce privește Argentina, sud-americanii caută a doua finală consecutivă de Campionat Mondial. În 2022, naționala lui Lionel Messi a trecut în ultimul act de Franța, scor 3-3 (4-2 d.pen).

Urmăriți partida în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.