Ani grei de închisoare pentru ingineri care au furat secrete de la cel mai mare producător de cipuri din lume

Angajați ai TSMC în unul dintre laboratoarele de cercetare din Taipei ale companiei, FOTO: Satuk Bugra Kutlugun / AFP / Profimedia Images

Un tribunal din Taiwan a amendat luni filiala locală a companiei japoneze Tokyo Electron cu 150 de milioane de dolari taiwanezi (aproximativ 5 milioane de dolari americani) și a pronunțat pedepse cu închisoarea de până la 10 ani pentru cinci persoane condamnate într-un caz legat de tehnologia sensibilă de cipuri a TSMC, cel mai mare producători de cipuri din lume, transmite Reuters.

Hotărârea vine într-unul dintre cele mai mediatizate cazuri din Taiwan, care implică acuzații privind securitatea națională și obținerea ilegală de secrete comerciale de la TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Instanța a declarat că patru dintre inculpați au încălcat Legea securității naționale din Taiwan, intenționând să utilizeze secretele comerciale în afara țării. Aceasta a precizat totodată că imagini ale acestor informații au fost găsite în sistemul cloud al companiei japoneze.

Închisoare pentru foști angajați ai TSMC și Tokyo Electron

Chen Li-ming, care a fost angajat atât la TSMC, cât și la Tokyo Electron, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, în timp ce trei alți foști angajați ai TSMC au primit pedepse cuprinse între doi și șase ani.

Instanța a mai condamnat un fost angajat al Tokyo Electron la 10 luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de trei ani, pentru distrugere de probe. Inculpații pot face apel împotriva deciziei, a adăugat instanța.

„Tratăm constatările instanței cu cea mai mare seriozitate”, a transmis Tokyo Electron într-un comunicat, după ce tribunalul a constatat că filiala sa din Taiwan și-a încălcat obligațiile de supraveghere.

TSMC, care produce cipuri pentru Nvidia, Apple și Google, printre multe altele, și-a reiterat politica de toleranță zero față de orice acțiuni care compromit protejarea secretelor comerciale sau îi afectează interesele.

Compania a adăugat într-un comunicat de luni că va continua să își consolideze managementul intern pentru a-și proteja competitivitatea.

Cazul datează din august 2025, când procurorii l-au pus sub acuzare pe Chen pentru obținerea ilegală de secrete comerciale, împreună cu alți inculpați, într-o tentativă de a ajuta Tokyo Electron să obțină mai multe comenzi de echipamente din partea TSMC.

Secretele vizează cea mai avansată tehnologie de cipuri

Secretele comerciale vizează tehnologia de proces de 2 nanometri a TSMC, cea mai avansată din industrie atât în ceea ce privește densitatea, cât și eficiența energetică, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei.

Taiwanul a clasificat tehnologiile de semiconductori sub 14 nanometri drept tehnologii de bază critice la nivel național, protejate prin reglementări legale stricte.

Chen Li-ming s-a numărat printre inculpații care și-au recunoscut vinovăția, la fel ca și filiala din Taiwan a Tokyo Electron.

Un alt inculpat, de asemenea cu numele de familie Chen, a recunoscut unele dintre acuzații, inclusiv reproducerea informațiilor, dar nu a admis că ar fi intenționat să le utilizeze în afara Taiwanului.

Instanța a mai precizat că Tokyo Electron și filiala sa din Taiwan au ajuns la o înțelegere amiabilă cu TSMC.

Tribunalul a dispus ca TSMC să primească 100 de milioane de dolari taiwanezi din amendă, iar restul sumei să fie plătit către bugetul de stat al Taiwanului în termen de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Tokyo electron susține că nu a existat implicare organizațională în cazul de spionaj industrial

Tokyo Electron a declarat în comunicatul de luni că nici hotărârea pronunțată acum de instanță, nici ancheta anterioară nu au identificat o implicare organizațională a companiei sau a filialei sale din Taiwan și că nu a fost constatată nicio scurgere externă a informațiilor confidențiale.

Compania a precizat că a convenit, în urma discuțiilor cu TSMC, asupra unor măsuri consolidate pentru protejarea secretelor comerciale și că acest caz nu a avut impact asupra rezultatelor sale financiare.

Procurorii din Taiwan au anunțat în decembrie că au pus sub acuzare filiala Tokyo Electron pentru încălcarea Legii securității naționale și a Legii privind secretele comerciale, după ce Chen fusese inculpat în august pentru presupusul furt al acestor secrete.

Acțiunile TSMC au închis sesiunea de tranzacționare a bursei în creștere cu 3,7%.