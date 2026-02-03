Anii următori nu aduc vești bune pentru bugetari. Vor avea parte de creșteri mici sau chiar noi înghețări la salarii. Ținta ar fi să se revină la nivelul din 2022-2023

Ajustarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor în 2025 a fost semnificativă, ponderea în PIB coborând de la 9,4% în 2024 la 8,8% în 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Sursele acestei ajustări au fost în principal înghețarea salariilor și restricții la angajări, decise de guvernul condus de către Marcel Ciolacu încă din decembrie 2024, dar și tăierea unor sporuri și limitarea și mai drastică a angajărilor, decisă de guvernul lui Ilie Bolojan la mijlocul lui 2025.

