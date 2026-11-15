ANM anunță o încălzire a vremii în aproape toată țara. Când ajung din nou temperaturile la 20 de grade

România va trece de la frig, ploi și ninsori la temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în a doua parte a săptămânii viitoare. Maximele vor ajunge la 19-20 de grade Celsius, în special în vestul țării, apoi și în sud și în București, a declarat duminică directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Până la jumătatea săptămânii viitoare la munte va continua să ningă.

„Va continua să ningă la altitudini mai mari de 1500 de metri, acolo unde în următoarele zile stratul nou de zăpadă va putea avea grosimi de 5-10 cm, dar și vântul va bate cu putere. Este posibil să consemnăm rafale de peste 80-90 km/h”, a spus Elena Mateescu.

Vântul se va resimți și în zonele mai joase de relief, unde rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h. De asemenea, vor continua ploile, în special în regiunile vestice, centrale și nordice ale țării, unde cantitățile de apă vor depăși local 20-30 de litri pe metru pătrat.

Din punct de vedere termic, temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă în zilele de duminică și luni, când maximele vor fi cuprinse între 6 și 13 grade Celsius.

„De marți, mai ales, vremea va înregistra un ușor proces de încălzire, astfel încât pe parcursul celei de-a doua părți a săptămânii viitoare maximele să atingă valori chiar apropiate de 19-20 de grade la început în partea de vest, apoi și în sudul țării și în Capitală”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit directoarei ANM, temperaturile maxime vor ajunge la 16-17 grade Celsius la mijlocul săptămânii viitoare, însă încălzirea vremii nu va însemna și dispariția precipitațiilor.

„Nu vor lipsi și perioadele în care să consemnăm precipitații”, a precizat șefa ANM.

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