Anomalia tehnică de la bordul avionului care a pierdut brusc din altitudine. Ancheta a mai dezvăluit un amănunt

O anchetă privind schimbarea bruscă a altitudinii unui zbor Air India de luna trecută a dezvăluit vineri că toate sistemele hidraulice au funcționat defectuos și a confirmat, de asemenea, că pilotul a fost depistat pozitiv la o substanță psihoactivă, potrivit AFP și Reuters.

La bordul avionulului Airbus A320 care zbura la circa 11.000 de metri altitudine în momentul incidentului se aflau 137 de pasageri și opt membri ai echipajului.

Aeronava a pierdut brusc altitudine la începutul lunii august, între orașul thailandez Phuket și New Delhi, rănind 24 de personae, pasageri și membri ai echipajului. Apoi, avionul s-a stabilizat și a aterizat fără incidente.

Airbus și Biroul francez de anchete și analize pentru siguranța aviației civile (BEA) participă la investigația privind acest incident clasificat inițial drept „grav” de către New Delhi, menționează France Presse.

Ce s-a întâmplat la bordul avionului

Un raport preliminar publicat vineri de anchetatorii indieni ai organizații guvernamentale responsabile cu investigarea accidentelor și incidentelor aviatice a relevat că sistemul de pilotaj a detectat pierderea a tuturor celor trei sisteme hidraulice timp de câteva secunde, după care a înregistrat „probleme de altitudine”.

„A urcat 372 de picioare (113 metri), apoi a coborât cu 292 de picioare (89 de metri)”, se precizează în raport.

Acestă cădere bruscă în succesiune rapidă a dus la o pierdere temporară a funcționalității comenzilor cheie de zbor.

Defecțiunea hidraulică a dus la dezactivarea pilotului automat și la declanșarea unei alarme de pierdere a portanței timp de două secunde.

Sistemele hidraulice, care utilizează fluid sub presiune pentru a alimenta comenzile de zbor și alte echipamente, au început să-și revină la aproximativ nouă secunde după ce primul a fost pierdut, se arată în raportul văzut și de Reuters.

Anchetatorii indieni nu au precizat motivul pentru care a fost detectată pierderea de presiune, aspect care va necesita investigații suplimentare.

Pilotul, testat pozitiv la o substanță interzisă

Evenimentul a fost reclasificat de către anchetatori de la „incident grav” la „accident”, iar raportul aruncă lumină asupra celor câteva secunde haotice petrecute la bordul zborului.

Defecțiunea a încetat apoi, readucând aeronava la „condițiile normale” de zbor, potrivit aceleiași surse.

Totuși, raportul de anchetă subliniază, de asemenea, faptul că pilotul a fost testat pozitiv „la o substanță psihoactivă”, nespecificată, în urma unei analize.

Conform informațiilor publicate la acea vreme de presa locală, pilotul consumase canabis.

Confirmarea constituie „un motiv serios de îngrijorare” pentru anchetatori. De la acest incident în zbor, Air India, a doua cea mai mare companie a țării, a introdus un program obligatoriu de testare antidrog pentru personalul navigant tehnic.

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