Un pilot al Air India a fost depistat pozitiv la marijuana după un zbor cu peripeții. Un nou scandal care afectează imaginea companiei

Căpitanul unei aeronave Air India care zbura pe ruta Phuket-Delhi a fost depistat pozitiv la un test de confirmare pentru consum de marijuana, relatează presa indiană, citată de Reuters. Testarea a fost făcută după ce avionul a coborât brusc cu 100 de metri în timpul unui zbor care a avut loc săptămâna trecută.

Air India nu a răspuns până acum solicitării Reuters de a comenta informația. La începutul zilei de marți, Ministerul Aviației Civile din India l-a convocat pe CEO-ul Air India, Campbell Wilson, în legătură cu incidentul în care a fost implicată o aeronavă Airbus A320neo.

Convocarea survine după ce autoritățile indiene au deschis o anchetă privind acest incident, în urma căruia au fost răniți 13 pasageri și patru membri ai echipajului.

Anterior, guvernul indian anunțase că avionul care venea din orașul turistic thailandez a trecut printr-o „variație momentană de altitudine”, pe când se afla deasupra statului indian Odisha, din estul țării.

Avionul, ce avea la bord 137 de pasageri și opt membri ai echipajului, a aterizat în siguranță la Delhi.

Duminică, Ministerul Aviației Civile a precizat că testarea inițială a căpitanului privind consumul de substanțe psihoactive face necesare analize de laborator.

Air India este deținută în majoritate de către Grupul Tata, iar Singapore Airlines controlează 25% din acțiuni.

Air India, o companie cu probleme majore de imagine

În ianuarie 2026, un pilot al Air India a fost scos din aeronava aflată pe aeroportul din Vancouver pentru că era beat. Două teste ulterioare au confirmat că pilotul consumase alcool, ceea ce a determinat autoritățile canadiene să ceară explicații de la compania indiană.

Air India se află sub o atenție intensă de la prăbușirea în data de 12 iunie a anului trecut a unui avion Boeing Dreamliner în orașul indian Ahmedabad, dezastru în urma căruia au murit 260 de persoane. Autoritatea de reglementare în aviația civilă din India a semnalat mai multe probleme de siguranță la compania aeriană, care a fost deținută de stat până în 2022.

Direcția Generală a Aviației Civile din India (DGCA) a transmis chiar săptămâna aceasta notificări de avertizare către patru piloți Air India, semnalând „îngrijorări serioase privind siguranța”. Avertismentele au fost legate de respectarea reglementărilor și de procesul decizional al echipajelor de zbor.

Potrivit notificărilor de avertizare datate pe 29 decembrie și consultate de Reuters, DGCA a declarat că piloții au acceptat anul trecut o aeronavă pentru operare în pofida faptului că știau în prealabil despre „defecțiuni repetate” și „degradări existente ale sistemelor”. Aeronava în cauză este un Boeing 787 utilizat pentru zboruri pe distanțe lungi, potrivit Flightradar24.