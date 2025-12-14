Antonia a dezvăluit că a ajuns în spital în urma unei proceduri estetice: „Lecția este una simplă: scurtăturile nu duc nicăieri bine”

Cântăreața și-a anunuțat fanii că a avut probleme de sănătate în urma unei intervenții estetice pe care și-a făcut-o în urmă cu mai mulți ani. Antonia a povestit cum a ajuns să trăiască această „experiență traumatică și periculoasă” și a atras atenția la primejdiile la care se expun persoanelor care iau decizii sub presiunea perfecțiunii promovate în social media.

Antonia a povestit pe rețelele de socializare, într-un mesaj amplu, clipele grele prin care a trecut în 2025.

„M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine”, a scris Antonia pe Instagram.

Cântăreața a dezvăluit că totul a început în luna iunie, moment din care au urmat luni întregi de încercări, proceduri complicate și trei intervenții chirurgicale. „A fost o perioadă care m-a pus față în față cu limitele mele”, a mărturisit Antonia, precizând că situația ar fi putut avea un final tragic.

În mesajul său, cântăreața a vorbit deschis și despre importanța sănătății și pericolul deciziilor luate sub presiunea perfecțiunii promovate în social media.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este,și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi „perfectă” (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, a continuat artista.

Cum a ajuns Antonia în spital

„Orice intervenție, oricât de mică ți se pare, poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta”, a avertizat artista, subliniind că obsesia pentru un ideal fizic.

Antonia a explicat că în urmă cu opt ani a apelat la injecții cu Aquafilling în zona fesieră, pentru augmentare. Deși procedura a fost făcută cu mult timp în urmă, infecția a apărut abia anul acesta, declanșând un adevărat „coșmar medical”.

Cântăreața a ținut să mulțumească public medicului Bogdan Marinescu și echipei de la secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Militar, care au îngrijit-o pe parcursul spitalizării.

După 11 zile petrecute în spital, Antonia a anunțat că s-a întors acasă și se concentrează pe recuperare. „Sănătatea chiar este totul. Fără ea, nimic nu mai contează”, a punctat Antonia.

Cântăreața a explicat că a făcut intervenția estetică într-o perioadă în care în care era vulnerabilă, influențată de imaginile publicate de alte femei pe rețelele de socializare.

„Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional. Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi, uneori, să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam atunci să obțin pe loc ceea ce vedeam pe Instagram la anumite femei. Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un fund complet nou”, a spus Antonia.

„Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine”

Ea a măturisit că odată ce a început să aibă probleme medicale nu a mai putut merge la sală și a început să ia în greutate.

„Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”,a punctat Antonia.

Ea și-a îndemnat fanii să aibă grijă de sănătatea lor.

„Alții au probleme de adevărat cu sănătatea săracii și… mă uit la ce poți să-ți faci la sănătate din cauza unei prostii de genul ăsta. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și să nu ne jucăm deloc cu ea!”, a conchis artista.

Ce este aquafilling?

Aquafilling este o procedură folosită pentru mărirea feselor prin injectarea unor substanțe de volumizare. Acestea sunt introduse direct în fese și reprezintă o alternativă mai ieftine la alte proceduri chirurgicale care au același scop.

Substanțele folosite pentru augmentare pot migra în alte părți ale corpului, cu efecte secundare potențial fatale, spune chirurgii plasticieni.

Specialiștii spun că procedura este nesigură iar pericolele la care femeile se expun dacă apelează la această intervenție depășesc cu mult eventualele beneficii.

Procedura este interzisă în România din 2018, potrivit CSID.