Antonio Banderas îl va juca pe unul din cei mai cunoscuți conchistadori din istorie într-un film colosal: „A fost întotdeauna imposibil”

Chiar dacă prezența sa în filme „blockbuster” s-a redus în ultimii ani, apreciatul actor spaniol Antonio Banderas nu s-a retras nicidecum din activitate, iar acum a acceptat ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai ambițioase roluri ale sale din ultima perioadă, relatează revista Variety.

Actorul în vârstă de 66 de ani a acceptat să îl joace pe conchistadorul spaniol Hernán Cortés, cuceritorul Mexicului, în „Cortés”, un nou film în regia lui Paul Mignot.

Dacă producătorul și regizorul francez este mai puțin cunoscut în afara țării sale natale, scenariul filmului a fost scris de Nicholas Kazan, un veteran nominalizat la Oscar al Hollywood, care de-a lungul anilor a fost scenarist pentru filme precum „Reversal of Fortune”, „Bicentennial Man” sau „Matilda”.

Filmul „Cortés” se află în prezent în producție la Paris și îl prezintă pe conchistador ca pe un soldat însetat de glorie când conduce, în 1519, o expediție în Yucatán.

„După ce debarcă pe coasta a ceea ce este astăzi Mexicul, acesta o întâlnește pe Marina, o femeie indigenă înrobită și o lingvistă talentată, care devine indispensabilă înaintării sale”, se afirmă în descrierea oficială a filmului.

„Pe măsură ce Cortés transformă alianțele fragile, credința și teama în instrumente ale cuceririi, Marina îl urmărește cum se transformă dintr-un proscris îndrăzneț într-un mesia autoproclamat”, mai notează aceasta.

Filmul a fost anunțat lunea aceasta, când Spania și-a celebrat Ziua Națională, care comemorează descoperirea Americilor de către Cristofor Columb.

Festivități la Madrid cu ocazia Zilei Naționale a Spaniei, FOTO: Aaron Heredia Sánchez / Alamy / Profimedia

Filmul despre conchistador a fost considerat mereu „prea mare, prea scump”

Nicholas Kazan, fiul regizorului Elia Kazan și tatăl actriței Zoe Kazan a declarat în comentarii publicate de casa de producție Ex Machina Studios că încearcă să aducă această poveste pe marele ecran de peste trei decenii.

„A fost întotdeauna imposibil: prea mare, prea scump, întotdeauna «prea mult»”, a dezvăluit acesta.

Pentru a depăși această problemă, el a mers cu scenariul la Utopai Studios și Ex Machina Studios, două companii specializate în integrarea inteligenței artificiale în industria audiovizuală. Cele două studiouri au acceptat să îi finanțeze filmul care va folosi AI pentru generarea decorurilor și a altor elemente care altfel ar fi fost extrem de costisitoare.

„Cortés este exact tipul de film pentru care am creat Utopai Studios”, a declarat Cecilia Shen, cofondatoare și directoare generală a Utopai, într-un comunicat.

„Rolul nostru este să construim producția în jurul acelei viziuni. Nicholas a scris un scenariu extraordinar, Paul are o viziune cinematografică bine conturată, iar Antonio aduce umanitatea necesară în centrul poveștii. Vrem să le oferim posibilitatea de a realiza filmul pe care și-au propus să-l facă”, a adăugat aceasta.

„Capturarea lui Guatimocín, ultimul împărat al mexicanilor” de Carlos María Esquivel (1854), FOTO: Heritage Images / Profimedia

Ce a spus Antonio Banderas despre interpretarea lui Hernán Cortés în viitorul film

În mod mai puțin obișnuit, Antonio Banderas nu a făcut comentarii cu ocazia anunțării noului său film. Însă el a oferit un indiciu despre acesta într-un interviu acordat în luna februarie publicației în limba spaniolă El Universo.

„Tocmai mi s-a oferit un film realizat cu inteligență artificială și mi-au trimis ceva care a făcut să mi se facă pielea de găină: o imagine cu mine îmbrăcat în Hernán Cortés. Sunt eu, vorbind cu vocea mea, și nu-mi vine să cred”, a spus el.

Actorul veteran a vorbit din nou despre proiect o lună mai târziu, când a explicat într-un interviu pentru cotidianul mexican La Jornada cum îl vede pe Hernán Cortés:

Traducere: „Este un personaj contradictoriu, o ființă umană, aflată într-un moment foarte precis al istoriei, care trebuie înțeleasă în funcție de parametrii acelei epoci”.

Când jurnalistul care l-a intervievat i-a spus că, pentru mexicani, Cortés este un ucigaș al populațiilor indigene, Banderas a răspuns: „Să știți că și pentru mine este”.

El a spus însă că povestea cuceririi controversate a Mexicului nu trebuie abandonată, ci prezentată în toată complexitatea ei.

Studiourile ce finanțează filmul au precizat că imaginile pe care i le-au trimis lui Banderas, cu el costumat de AI în conchistador, au fost pentru a-l convinge de proiect. Personajul nu va fi generat de AI pentru film, ci va fi jucat propriu-zis de Antonio Banderas.

Alte detalii legate de producție au fost ținute secrete până acum.