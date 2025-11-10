Antreprenorul român care încalță Carabinierii și Garda Financiară din Italia. Fabrica de încălțăminte din Frumușani, cu roboți din bani europeni, lucrează și pentru Armata Română

Se știe că italienii sunt ași când e vorba de pantofi. Dar un antreprenor român „i-a bătut” la ei acasă. Sorin Nicolau face încălțăminte militară și tehnică la Frumușani, într-o fabrică dotată cu fonduri europene, și a câștigat contracte pentru echiparea Carabinierilor și Gărzii Financiare din Italia. Livrează și pentru Armata Română, Jandarmerie și Poliție.

Acum 20 de ani, Sorin Nicolau a vrut să producă încălțăminte de protecție de calitate și a început de la zero, cu un credit de 2.000 dolari americani, 10 angajați și o producție de 50 perechi pe zi la fabrica din Frumușani, Călărași.

Până în prezent, antreprenorul român a realizat proiecte în valoare totală de 5 milioane de euro cu fonduri europene și a ajuns să producă încălțăminte pentru Carabinieri și Guarda di Finanza din Italia, printre alții.

Citește mai departe pe StartupCafe.ro.