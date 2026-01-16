Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald din istoria măsurătorilor meteo din România. Câte luni au fost secetoase

Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România, anunță ANM. Nouă dintre cele 12 luni au fost mai calde decât media climatologică, ianuarie fiind la cea mai mare distanță. Șapte luni au fost secetoase, cu un maxim în iunie.

Temperatura medie anuală a fost de 11.95 °C, iar abaterea termică de + 1.22 °C față de media perioadei 1991-2020.

Cei mai calzi trei ani au fost 2024, 2023 și 2019

Intervalul 2012- 2025 reprezintă cel mai călduros interval de timp de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice naționale, fapt care reconfirmă tendința anuală de creștere a temperaturii aerului și în țara noastră, spun cei de la ANM.

În anul 2025 au fost emise 170 de avertizări meteorologice generale, dintre care 14 de cod roșu.

Anul trecut a înregistrat în nouă luni abateri termice lunare pozitive, în toate lunile de iarnă ajungându-se la valori care au avut abateri mai mari de 3 °C, cu un maxim de 3.9 °C în ianuarie 2025. Martie, noiembrie și decembrie au fost cu peste 3 grade C mai calde decât normalul. Și lunile iunie și septembrie au fost foarte calde.

În anul 2025 s-au înregistrat șapte luni secetoase, luna iunie fiind cea mai secetoasă din istorie, cu o cantitate medie de numai 18.9 mm, față de o medie climatologică de 90.5 mm (1991-2020), arată datele ANM.

Vara a fost a patra cea mai secetoasă vară, cu o cantitate de precipitații de 143.8 mm la nivel național.

La 31 august 2025, seceta pedologică era extremă, puternică și moderată în aproape toată țara, cantitatea anuală de precipitații în anul agricol 2024-2025 fiind de 571.3 mm.

La polul opus sub aspectul extremelor pluviometrice, cantitățile lunare de precipitații s-au situat peste media multianuală lunară în cinci luni.

În mai 2025 a fost înregistrată cea mai mare cantitate lunară, 120.6 mm, față de o medie de 74.2 mm.

În prima decadă a lunii octombrie, la 51 de stații meteorologice s-au înregistrat cantități de peste 100.0 mm, din care la 13 stații s-au depășit recordurile maxime lunare înregistrate anterior.

