Anul 2025 a fost în top trei cei mai calzi din istorie și a adus o premieră nedorită

Anul care se încheie intră în top 3 cei mai calzi ani de când există date meteo la nivel mondial, iar în total au fost mai mult de 150 de evenimente meteo extreme grave peste tot în lume, arată un raport al World Weather Attribution.

2025 a mai adus un element care era greu de închipuit acum două-trei decenii: pentru prima dată, media temperaturilor pe trei ani a depășit pragul stabilit prin Acordul de la Paris din 2015, care prevede limitarea încălzirii globale la cel mult 1,5 grade Celsius față de nivelul din a doua parte a secolului XIX, notează publicația phys.org.

Cercetătorii de la World Weather Attribution au identificat 157 de evenimente meteorologice extreme ca fiind cele mai grave din 2025 în lume, iar aici au intrat cele care au îndeplinit mai multe condiții de severitate (au făcut peste 100 de morți, au afectat mai mult de jumătate din populația unei zone și s-a declarat stare de urgență).

Printre aceste evenimente extreme s-au numărat valurile de căldură periculoase, pe care World Weather Attribution le-a descris ca fiind cele mai distrugătoare evenimente meteo extreme ale anului 2025. Cercetătorii au spus că o parte dintre valurile de căldură studiate au avut probabilitate de zece ori mai mare de apariție, față de șansele de acum un deceniu, iar asta se întâmplă din cauza schimbărilor climatice.

„Valurile de căldură pe care le-am observat anul acesta sunt evenimente relativ comune în clima actuală, însă ar fi fost aproape imposibil să apară fără schimbările climatice induse de om”, a spus Friederike Otto, cercetătoare la Imperial College London. „Diferența este enormă.”, spune ea

Friederike Otto insistă și că arderea combustibililor fosili trebuie oprită foarte rapid, fiindcă altfel va fi extrem de greu să ne mai îndeplinim obiectivele de limitare a încălzirii globale.

În 2025, seceta prelungită a fost o cauză a incendiilor de vegetație care au făcut dezastru în Grecia și Turcia, iar ploile torențiale și inundațiile din Mexic au ucis zeci de oameni. Super-taifunul Fung-wong a lovit statul Filipine, forțând autoritățile să evacueze peste un milion de persoane. Tot anul acesta, ploile musonice au afectat India, provocând inundații și alunecări de teren.