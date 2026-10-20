„Anularea alegerilor din România a fost un șoc, însă am înțeles ceva”, spune șefa Comisiei de la Veneția

Marta Cartabia afirmă că ce s-a întâmplat în țara noastră a fost „o experiență” pentru Europa.

„Anularea alegerilor a fost o traumă pentru țară, dar și o experiență pentru noi pentru că ne-a deschis ochii asupra amenințărilor la adresa noastră. În România, a existat un risc real în ceea ce privește libertatea de a alege a votanților. În acel moment a fost un șoc pentru toată lumea. Am înțeles că astfel de lucruri se pot întâmpla oriunde.”, a declarat președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, în cadrul dezbaterii „Rule of law Forum”.

Întrebată cum se poate reconstrui încrederea în instituțiile statului, în astfel de momente, Cartabia a spus că acest lucru „nu se poate face peste noapte”.

„Cred, în general, când vorbim despre încredere, cel mai bun lucru este să explicăm. Nu este suficient să facem ceea ce este bine în ceea ce privește percepția noastră. Este important ca oamenii să înțeleagă de ce o decizie a fost luată. Trebuie deschidere, trebuie să explicăm”, a mai spus ea.

„Suntem la o răscruce culturală”

În discursul din deschiderea evenimentului, președinta Comisiei de la Veneția a atras atenția că Europa, și nu numai, este „într-un moment dificil care afectează democrația”.

În opinia sa suntem la „o răscruce culturală” în care nu ne mai amintim „ce înseamnă o putere totalitară”, cu referire la ascensiunea partidelor populiste.

„Ne confruntăm cu amenințări noi”, a spus șefa Comisiei de la Veneția, remarcând puterea de azi a rețelelor sociale.

„Ne afectează alegerile. Nu mai suntem siguri de integritatea alegerilor noastre”, a afirmat ea.

Anterior, președintele Nicușor Dan a vorbit despre puterea reţelelor de socializare, afirmând că este tot mai uşor şi mai ieftin să fie mobilizate numeroase voci pentru a acoperi o opinie legitimă.

„Democraţia se confruntă cu o provocare, în opinia mea, cea mai puternică – comunicarea pe reţele sociale. Nu vorbesc de conţinut, vreau să vorbesc doar de cantitate. Cum facem ca principiul fundamental al democraţiei – o persoană, o voce, un vot – să fie păstrat, păstrând şi libertatea de expresie, şi libertatea de asociere, pentru că constatăm că a devenit extrem de ieftin să plăteşti 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă. Asta cred că este o chestiune cu care fiecare dintre noi, preocupaţi de democraţie şi statul de drept, trebuie să reflectăm“, a declarat el.