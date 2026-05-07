Anularea unuia dintre cele mai apreciate seriale din ultimii ani a fost confirmată oficial. Ce se întâmplă cu The Bear

Bucătăria se închide. FX a confirmat oficial că al cincilea sezon al serialului multiplu premiat cu Emmy „The Bear” va fi și ultimul, televiziunea americană dezvăluind totodată că partea finală a comediei dramatice cu temă culinară va fi lansată la sfârșitul lunii iunie, relatează Variety.

FX a anunțat că al cincilea sezon al „The Bear” va fi lansat în streaming pe platforma Hulu în data de 25 iunie. În România el va putea fi văzut în streaming pe Disney+, fiind posibil să apară cu o întârziere de o zi din cauza diferenței de fus orar față de SUA.

Cert este că, la fel ca sezoanele anterioare, și cel final al „The Bear” va fi lansat integral în data premierei. Asta înseamnă că toate cele 8 episoade ale sale vor putea fi văzute imediat după ce sezonul 5 apare pe platformă.

Ultimul sezon al „The Bear” începe în dimineața de după finalul șocant al celui precedent, în momentul în care Sydney (jucată deAyo Edebiri), Richie și Natalie (Abby Elliott) află că Carmy (Jeremy Allen White) a renunțat la industria restaurantelor și lasă localul în mâinile lor.

„Fără bani, confruntați cu amenințarea unei vânzări și cu o furtună torențială care le stă în cale, noii parteneri trebuie să își unească forțele cu restul echipei pentru a realiza un ultim serviciu, sperând că vor obține în sfârșit o stea Michelin. În cele din urmă, ei învață că ceea ce face un restaurant «perfect» s-ar putea să nu fie mâncarea, ci oamenii”, notează descrierea oficială pentru noul sezon.

FX nu a lansat deocamdată un trailer oficial pentru acesta.

Jeremy Allen White și alți actori ai serialului „The Bear” într-o secvență din sezonul din 2022, FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia Images

Anularea serialului „The Bear” era un secret deschis

Pentru mulți dintre fanii apreciatului serial, vestea anunțată acum oficial de FX s-ar putea să nu reprezinte o surpriză.

Jamie Lee Curtis, care a câștigat un Premiu Emmy pentru rolul ei recurent în care o interpretează pe mama lui Carmy și a lui Natalie, a declarat de mai multe ori, inclusiv într-un interviu acordat recent pentru Entertainment Tonight că „The Bear” a ajuns la capăt de drum.

„Este finalul serialului”, a spus ea ca răspuns la speculațiile generate de un mesaj pe care l-a publicat pe Instagram în data de 17 februarie, în care făcea referire la „încheierea poveștii” din „The Bear”.

„Toată lumea știe că este finalul serialului. Nu dezvălui nicio informație nouă nimănui. Este finalul serialului – au spus asta încă de la început”, a subliniat ea în condițiile în care FX nu a făcut un anunț oficial în acest sens.

Serialul „The Bear” a câștigat peste 20 de Premii Emmy

THR nota la momentul respectiv că decizia nu reprezintă o surpriză atât de mare, în pofida succesului de care s-a bucurat „The Bear”. Asta deoarece actorul principal Jeremy Allen White a spus în interviuri anterioare că Christopher Storer, creatorul serialului, concepuse inițial un plan narativ de patru sezoane pentru poveste. Practic, FX a mai cerut unul.

În primele trei sezoane, „The Bear” a câștigat 21 de Premii Emmy, considerate „Oscarurile televiziunii”. Printre acestea s-a numărat inclusiv trofeul pentru cel mai bun serial de comedie în 2023 – unul dintre cele 10 Premii Emmy obținute în acel an – precum și premii de interpretare pentru Jeremy Allen White, Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas și Jon Bernthal.

Sezonul patru va fi eligibil pentru premiile Emmy din septembrie 2026.

„The Bear” a fost primul dintre serialele de referință produse de FX în ultimii ani, printre producțiile sale numărându-se de asemenea „Shogun”, „Alien: Earth” sau, mai recent, „The Lowdown”.

Acestea pot fi văzute în streaming în România pe platforma Disney+ întrucât FX este una dintre televiziunile din portofoliul extins al Disney.