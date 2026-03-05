Unul dintre cele mai apreciate seriale din ultimii ani a fost anulat: „Este finalul”

Jamie Lee Curtis, premiată cu Emmy pentru interpretarea sa din serial, nu lasă urmă de dubiu privind viitorul „The Bear”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Serialul de comedie dramatică „The Bear”, despre un bucătar de „haute cuisine” care se întoarce acasă să conducă restaurantul fast food al familiei după moartea fratelui său, se pregătește să servească ultimele sale mese, anunță THR.

Serialul produs de televiziunea americană FX, difuzat în streaming în România pe Disney+, se va încheia odată cu următorul sezon, al cincilea. Producția multiplu premiată cu Emmy e în mjlocul filmărilor și urmează să lanseze sezonul 5 mai târziu în cursul acestui an. Deși o dată oficială nu a fost anunțată încă, sezoanele anterioare au avut toate premiera la sfârșitul lunii iunie, când au fost lansate concomitent toate episoadele.

Jamie Lee Curtis, care a câștigat un Premiu Emmy pentru rolul ei recurent în care o interpretează pe mama lui Carmy (Jeremy Allen White) și a lui Natalie (Abby Elliott), a declarat într-un nou interviu pentru Entertainment Tonight că „The Bear” a ajuns la capăt de drum.

„Este finalul serialului”, a spus ea ca răspuns la speculațiile generate de un mesaj pe care l-a publicat pe Instagram în data de 17 februarie, în care făcea referire la „încheierea poveștii” din „The Bear”.

„Toată lumea știe că este finalul serialului. Nu dezvălui nicio informație nouă nimănui. Este finalul serialului – au spus asta încă de la început”, a subliniat ea în condițiile în care FX nu a făcut un anunț oficial în acest sens.

Serialul „The Bear” a câștigat peste 20 de Premii Emmy

THR notează că decizia de acum nu e o surpriză atât de mare, în pofida succesului de care s-a bucurat serialul. Actorul principal Jeremy Allen White a spus în interviuri anterioare că Christopher Storer, creatorul serialului, concepuse inițial un plan narativ de patru sezoane pentru poveste.

Finalul sezonului patru s-a intitulat „Goodbye” și l-a arătat pe Carmy hotărând să părăsească atât restaurantul său, cât și domeniul gastronomic în ansamblu. FX a comandat un al cincilea sezon pentru „The Bear” în iulie 2025, la aproximativ o săptămână după premiera sezonului patru.

În primele trei sezoane, „The Bear” a câștigat 21 de Premii Emmy, inclusiv trofeul pentru cel mai bun serial de comedie în 2023 – unul dintre cele 10 Emmy-uri obținute în acel an – precum și premii de interpretare pentru Jeremy Allen White, Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas și Jon Bernthal.

Sezonul patru va fi eligibil pentru premiile Emmy din septembrie 2026.

„The Bear” a fost primul dintre serialele de referință produse de FX în ultimii ani, printre producțiile sale numărându-se de asemenea „Shogun”, „Alien: Earth” sau, mai recent, „The Lowdown”.

Acestea pot fi văzute în streaming în România pe platforma Disney+ întrucât FX este una dintre televiziunile din portofoliul extins al Disney.