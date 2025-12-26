Unul dintre cele mai bune seriale din 2025 a apărut de Crăciun și în România pe o platformă majoră de streaming

Un serial lansat în luna septembrie a prins toate topurile de referință întocmite pe finalul de an cu „cele mai bune seriale din 2025”, ceea ce nu e tocmai surprinzător având în vedere televiziunea care l-a produs. Iar serialul „The Lowdown” va poate fi văzut acum și în România în streaming din a doua zi de Crăciun.

Noul serial, tradus de Disney+ drept Informații Confidențiale pentru abonații români, apare cu întârziere în România întrucât a fost difuzat inițial de televiziunea americană FX și în streaming pe Hulu, o platformă a Disney care nu e disponibilă în afara Statelor Unite.

Serialul noir de dramă/mister cu elemente de comedie și actorul Ethan Hawke în rolul principal a fost lansat însă acum integral în data de 26 decembrie pe Disney+.

„Informații Confidențiale de la FX urmărește lupta neobosită a jurnalistului independent Lee Raybon (jucat de Hawke), un „veridician” autoproclamat din Tulsa, a cărui obsesie pentru adevăr îl bagă mereu în bucluc. Departe de a fi idealist, Lee vrea să scoată la lumină corupția și secretele orașului, chiar cu riscul vieții”, notează descrierea oficială publicată de Disney+ pentru serial.

„Totul se complică atunci când ultimul său articol, o investigație despre influenta familie Washberg, este urmat de sinuciderea suspectă a lui Dale Washberg. Convins că a descoperit ceva important, Lee urmează indiciile lăsate de Dale, care pare să ceară o cercetare mai atentă a morții sale”, mai afirmă aceasta.

Noul serial lansat în streaming vine de la o televiziune de top

După cum menționează și descrierea oficială publicată de Disney+, serialul e o nouă producție originală a FX, televiziunea americană care a produs în ultimii ani titluri precum Shogun, care a spulberat la Gala Premiilor Emmy de anul trecut recordul deținut anterior de Game of Thrones; The Bear, seria de comedie foarte apreciată care a câștigat numeroase premii ale industriei TV; sau Alien: Earth, producția care a marcat o dublă premieră pentru longeviva franciză sci-fi.

FX, unul dintre numeroasele nume din portofoliul Disney, a ajutat practic platforma principală de streaming a companiei să își extindă gama de seriale populare dincolo de celebrele sale francize precum Star Wars și Marvel sau de producțiile adresate publicului tânăr.

Deși descrierea publicată pentru serial ar putea suna oarecum generică, lansarea cu întârziere în România înseamnă că ne putem face o idee despre acesta în baza recenziilor criticilor de film din SUA. Iar Informații Confidențiale / The Lowdown are o rată a aprobării din partea acestora de 98% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Succesul se datorează probabil în parte și faptului că Hawke, un actor nominalizat de 4 ori la Premiul Oscar, spune că rolul din serial i-a venit ca o mănușă.

Actorul în vârstă de 55 de ani arată din ce în ce mai „șifonat” în primele câteva episoade, pe măsură ce fața i se umple de tăieturi și vânătăi. „Știți, sunt unul dintre acei actori care insistă să fie lovit cu adevărat”, a glumit Hawke într-un interviu acordat pentru The New York Post înainte de premiera din SUA a serialului.

„Nu, nu sunt genul Tom Cruise. Îmi place pentru că mi se pare amuzant”, a adăugat Hawke într-o referință la faptul că Cruise este cunoscut la Hollywood pentru seriozitatea sa de pe platourile de filmare. Hawke a menționat și alți protagoniști de „film noir”, precum Jack Nicholson în Chinatown, care are „nasul bandajat” tot filmul. „Există o lungă tradiție conform căreia «dacă pornești în căutarea adevărului, o să primești un pumn în față»”, a mai spus actorul american.

„The Lowdown” e considerat unul dintre cele mai bune seriale ale anului

Având în vedere recenziile stelare, Informații confidențiale / The Lowdown a fost inclus de publicații precum revista Time, Vanity Fair și The Los Angeles Times în listele lor de final de an cu cele mai bune seriale apărute în 2025.

„Serialul aduce un omagiu filmului și ficțiunii noir, deși este mult prea luminos, poznaș și plin de afecțiune ca să se califice drept noir în sine (chiar dacă Ray încasează destule bătăi). Politicieni, dezvoltatori imobiliari, supremațiști albi și amerindieni se ciocnesc” în serial, notează The Los Angeles Times, care amintește totodată de celelalte nume din distribuție: Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn, Peter Dinklage, Keith David, Kaniehtiio Horn, Ryan Kiera Armstrong și alții.

Serialul este o creație a lui Sterlin Harjo, un cineast american care a început să atragă relativ recent atenția la Hollywood, după succesul de care s-a bucurat Reservation Dogs, un alt serial pe care l-a creat pentru televiziunea FX și disponibil în streaming pe Disney+ (sub numele de Băieții răi din rezervație). Seria difuzată la TV între 2021 și 2023 este o comedie despre patru indigeni americani adolescenți care cresc într-o rezervație din estul statului Oklahoma.

La fel ca în cazul precedentului său serial, Harjo a plasat povestea din The Lowdown în Oklahoma, statul său natal.

„Creatorul Sterlin Harjo (omul din spatele excepționalului Reservation Dogs) a pregătit o scrisoare de dragoste pentru Tulsa, Oklahoma, plină de umor, afecțiune și detalii specifice, dar care nu trece cu vederea violența și intimidarea prin care clasa conducătoare a orașului își face și își păstrează averile”, notează Vanity Fair în articolul său despre cele mai bune seriale din 2025.

Întârzierea cu care The Lowdown va fi lansat în România față de SUA înseamnă totodată că toate cele 8 episoade ale serialului vor apărea concomitent, și nu la distanță de o săptămână între ele, cum se întâmplă cu majoritatea serialelor difuzate pe Disney+.