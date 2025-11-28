Anunț al premierului Bolojan după demisia lui Moșteanu. Cine preia interimar funcția de ministru

Premierul Bolojan a transmis că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și că portofoliul va fi preluat interimar de Radu Miruță, ministrul USR al Economiei.

Premierul Ilie Bolojan a transmis la scurt timp după ce Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia că îi va propune președintelui Nicușor Dan ca interimatul funcției să fie preluat de Radu Miruță.

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de domnul Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a transmis premierul Bolojan.

Ca interimatul să devină oficial, președintele Nicușor Dan trebuie să semneze un decret de desemnare a lui Miruță în funcția de ministru interimar.

USR trebuie să vină cu o nouă propunere de ministru cu puteri depline care trebuie să fie apoi aprobată și de președintele Nicușor Dan. Liderii USR se află la această oră într-o ședință în care va fi discutată viitoarea propunere de ministru.

Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia

Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la cinci luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a stat în fruntea Ministerului Apărării Naționale din 23 iunie, când Guvernul Bolojan a primit votul de încredere al Parlamentului. El și-a anunțat vineri demisia pe Facebook, în urma dezvăluirilor Libertatea privind studiile sale.

Moșteanu spune că a discutat atât cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu liderul USR, Dominic Fritz.

El afirmă că a decis să demisioneze pentru că nu vrea ca greșelile pe care le-a făcut „acum mulți ani” „să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”:

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

Scandalul legat de CV-ul lui Ionuț Moșteanu

În primele poziții publice pe care le-a ocupat, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării.

Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legii de atunci, studii superioare.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.