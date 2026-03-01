Anunț așteptat. Noul star al televiziunii din Italia va fi noul co-prezentator al Festivalului de la Sanremo

Ediția de anul viitor, cea cu numărul 77 a Festivalului de la Sanremo, va avea un nou prezentator. Numele său a fost anunțat sâmbătă seara pe scena teatrului Ariston de gazda ultimelor două ediții, Carlo Conti.

„Este o mare onoare pentru mine: pot anunța oficial că Stefano De Martino va fi prezentatorul și directorul artistic al următoarei ediții a Festivalului de la Sanremo.” în seara finalei, Carlo Conti a găsit timp să facă ceva ce nimeni nu mai făcuse până atunci: să-și anunțe succesorul în direct, scrie Corriere della Sera.

De Martino, în vârstă de 36 de ani, este prezentatorul concursului Affari Tuoi, de la Rai 1, emisiune pe care a preluat-o după plecarea lui Amadeus, cel care condusese și el Festivalul de la Sanremo vreme de cinci ediții.

Directorul muzical al festivalului joacă un rol decisiv în selecția melodiilor care intră în concurs.

Înainte de a intra în televiziune, De Martino a fost dansator, iar în ultima vreme numele său era vehiculat ca favorit să preia Festivalul. Alături de De Martino, festivalul de anul viitor va fi prezentat de una dintre cele mai cunoscute vedete ale Rai 1, Antonella Clerici.

Festivalul de la Sanremo este transmis în mod tradițional și în România, de TVR 1.