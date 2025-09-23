Anunț de ultimă oră făcut de Raed Arafat despre incendiul puternic din București: „Populația să nu se expună”

Șeful DSU a reacționat la Antena 3 CNN după ce autoritățile au emis un mesaj RO ALERT pe tema incendiului ce are loc în zona Pantelimon din București și în urma căruia să propagă cantități foarte mari de fum.

„Nu există pericol major, produsele depozitate sunt alimentare, deci momentan nu exista un risc de explozie sau de afectare a populației, cu excpeția fumului. S-a dat un mesaj RO Alert pentru ca populația să închidă geamurile și să nu se expună fumului. Sunt peste 14 autospeciale la fața locului. Este o chestiune de durată, halele nu se sting foarte rapid. Focul se manifestă la nivelul acoperișului, dar afectează și alimentele din interior.

Mai este riscul de extindere și la alte hale din jur, tot cu produse alimentare. Încă nu este eliminat acest risc. Sunt trimise mai multe mașini pentru stingerea și localizarea icnendiului.

Este important ca populația să asculte de recomandări și să nu se expună, oamenii să evite zona respectivă.

Există zone expuse, nu am informația exactă legată de distanța până la locuințe, dar știu că există locuințe care sunt afectate de fum”, a declarat Raed Arafat la Antena 3 CNN.