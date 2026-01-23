Anunț făcut imediat după ce Putin i-a primit pe emisarii americani: Bombardiere strategice rusești Tu-22M3 și avioane de vânătoare, misiune de 5 ore

Bombardierele strategice rusești Tupolev Tu-22M3, cu rază lungă de acțiune, au efectuat un zbor programat de patrularea deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, a anunțat joi Ministerul rus al Apărării, pe canalul său de Telegram.

Bombardierele au fost însoțite de avioane de vânătoare Suhoi Su-35S și Su-30SM, a precizat ministerul, potrivit Reuters și Sky News.

Misiunea de patrulare a durat mai mult de cinci ore.

Aeronavele rusești zboară în mod obișnuit peste apele neutre ale Arcticii, Atlanticului de Nord, Oceanului Pacific, Mării Baltice și Mării Negre, în conformitate cu reglementările internaționale, a adăugat ministerul de la Moscova.

Rusia efectuează în mod regulat astfel de misiuni de patrulare pentru a-și demonstra puterea, notează Reuters. Un zbor de patrulare similar al bombardierelor rusești cu rază lungă de acțiune a fost efectuat deasupra mării și în luna octombrie a anului trecut.

Exclava rusă Kaliningrad are o coastă la Marea Baltică comună cu o serie de state membre ale UE, printre care Germania, Polonia și Suedia.

Anunțul privind zborul de patrulare al bombardierelor strategice Tu-22M3 a fost făcut la câteva minute după ce președintele rus Vladimir Putin a început o întâlnire cu trei emisari americani, la Kremlin, joi seara târziu, pentru a discuta propunerile de încheiere a războiului din Ucraina.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost însoțiți la Moscova de Josh Gruenbaum, numit recent de președintele american Donald Trump drept consilier principal în cadrul Consiliului său de Pace, organism însărcinat cu soluționarea conflictelor internaționale.

Putin i-a întâmpinat pe americani cu puțin înainte de miezul nopții la Moscova, după ce Trump a afirmat joi că un acord privind războiul din Ucraina este „destul de aproape”, iar Witkoff a spus că negocierile s-au redus la o singură ultimă problemă.

Comunicatul transmis de Kremlin despre această întâlnire precizează că Vladimir Putin a fost însoțit, la fel ca la întâlnirile anterioare cu partea americană, de consilierul său pe politică externă, Iuri Ușakov, și de emisarul special Kirill Dmitriev.