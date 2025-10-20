Anunț „foarte important” pentru apărarea aeriană a Ucrainei: „Pregătim cumpărarea a 25 de sisteme Patriot”

Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, mutare care ar reprezenta un impuls enorm pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva atacurilor aeriene ale Rusiei, transmite Reuters.

În declarațiile făcute presei la o întâlnire de duminică dar cu embargo de difuzare luni, Zelenski a spus că sistemele vor fi furnizate în fiecare an, timp de mai mulți ani, și că Ucraina va solicita unor țări europene să acorde Kievului prioritate în lista de așteptare pentru aceste sisteme.

„Consider asta drept un anunț foarte important, unul complex, dar pe termen lung”, a spus el, potrivit Kyiv Independent. Până acum, Ucraina a primit cel puțin șapte baterii Patriot complete, inclusiv din SUA, Germania, Olanda, România și Israel.

Sistemele Patriot sunt considerate de Kiev ca fiind cele mai eficiente pentru a opri rachetele balistice rusești, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Zelenski a mai spus că ar fi dispus să vină la Budapesta, unde președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească, dacă ar fi propusă o întâlnire trilaterală sau un format de „diplomație navetă” (în care un intermediar se întâlnește alternativ, separat cu părțile angajate în negocieri).

Zelenski spunea în vară că a cerut zece sisteme Patriot

Zelenski a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că Ucraina a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă și esențială pentru respingerea atacurilor cu rachete rusești care vizează ținte ucrainene.

„Un sistem israelian (Patriot) este în funcțiune în Ucraina, funcționează de o lună”, a declarat Zelenski la o conferință de presă, fără a preciza dacă Ucraina l-a cumpărat sau l-a primit gratuit.

Tot Zelenski spusese în iulie că Ucraina a primit confirmarea din partea partenerilor occidentali că va primi încă trei sisteme de apărare antirachetă Patriot și sunt în curs discuții pentru obținerea a încă șapte.

„Am solicitat zece”, a declarat Zelenski, adăugând că Kievul „colaborează cu partenerii pentru a le obține”.

România a donat un sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina în luna septembrie 2024. Costul donației suportat de România a fost estimat de MApN în proiectul de lege la circa 60 de milioane de dolari, restul costurilor fiind suportate de aliați din NATO, precum Norvegia care a anunțat că va contribui cu 127 de milioane de dolari la achiziția sistemului Patriot care îl va înlocui pe cel donat Ucrainei.