Sistem Patriot trimis Ucrainei de o țară care a evitat până acum să impună sancțiuni Rusiei. Cum s-a ajuns la schimbarea de poziție

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă și esențială pentru respingerea atacurilor cu rachete rusești care vizează ținte ucrainene, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Un sistem israelian (Patriot) este în funcțiune în Ucraina, funcționează de o lună”, a declarat Zelenski la o conferință de presă, fără a preciza dacă Ucraina l-a cumpărat sau l-a primit gratuit.

În aprilie, publicația New York Times, citând surse oficiale americane, a relatat că un sistem Patriot aflat în dotarea armatei israeliene va fi recondiționat și trimis în Ucraina, odată ce Israelul va înlocui acest sistem cu echipamente mai moderne.

După invazia rusă în Ucraina în 2022, Israelul a adoptat o poziție neutră, refuzând să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei și să furnizeze arme Kievului, atrăgându-și astfel critici din partea lui Zelenski.

Dar între timp legăturile Israelului cu Rusia au fost slăbite în urma consolidării alianței dintre Moscova și Teheran și războiului din Fâșia Gaza, în care Rusia a condamnat ofensiva israeliană.

În schimb, Kievul a salutat, în luna iunie, loviturile Israelului și Statelor Unite asupra instalațiilor nucleare ale Iranului.

Zelenski speră și la armament sofisticat din SUA

De asemenea, preşedintele american Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este dispus să ridice restricțiile privind utilizarea de către Kiev a armelor cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA pentru a lovi în interiorul Rusiei, dar fără a-și asuma un angajament concret în acest sens, relatează ziarul american The Wall Street Journal.

Atât un oficial ucrainean, cât și un înalt oficial american au confirmat pentru Wall Street Journal că acest lucru a fost abordat în cadrul întrevederii de săptămâna aceasta între cei doi lideri. Ar fi pentru prima dată când președintele SUA arată deschidere față de posibilitatea ca Ucraina să folosească rachete americane ce pot lovi inclusiv Moscova, ceea ce ar reprezenta o uriașă schimbare de politică pentru administrația de la Washington.

În discuția privată avută marți, 23 septembrie, în marja Adunării Generale a ONU, la New York, Zelenski i-a cerut lui Trump mai multe rachete cu rază lungă de acțiune și aprobarea utilizării acestor arme pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei.

Trump a răspuns că nu se opune ideii, dar ambii oficiali citați Wall Street Journal au subliniat că președintele american nu și-a asumat niciun angajament de a revoca interdicția SUA privind astfel de atacuri.