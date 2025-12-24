Anunț scurt al Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei

Moscova a anunțat miercuri, potrivit Reuters, că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către emisarul special Kirill Dmitriev cu privire la vizita în Statele Unite, iar Moscova va formula acum poziția sa cu privire la propunerile SUA pentru un posibil acord de pace în Ucraina, a declarat miercuri Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze reacția Rusiei la propuneri sau formatul exact al documentelor, afirmând că Kremlinul nu va comunica prin intermediul mass-media cu privire la astfel de chestiuni.

Reacția Kremlinului vine după negocierile pe care SUA le-au purtat cu Ucraina la Miami, pentru elaborarea unui proiect de acord de pace în Ucraina. Dmitriev a fost și el la Miami, unde s-a întâlnit cu oficialii americani, înainte de a reveni la Moscova.

Miercuri, Volodimir Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei.

Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

O concesie majoră a Kievului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

Este cea mai importantă concesie în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Dar propunerea a expus și problemele semnificative care rămân între Ucraina și Rusia.

Oferta lui Zelenski privind o zonă demilitarizată a venit cu o condiție: Rusia ar trebui să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donetsk. Până în prezent, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii.

Mingea e în terenul Moscovei

Deocamdată, Rusia a părut mai degrabă reticentă cu privire la rezultatul negocierilor.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat marți că nu știe ce a vrut să spună vicepreședintele american JD Vance când a vorbit despre „un progres” în negocierile privind Ucraina.

Câteva zile mai devreme, cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către europeni și Ucraina, potrivit Interfax și Reuters.

„Nu este o previziune”, a declarat presei consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov.

„Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc în mod sigur documentul și nu îmbunătățesc posibilitatea de a obține o pace pe termen lung.”, a spus el.

Ce urmează dacă Rusia acceptă propunerile

Dacă va fi aprobat, documentul final trebuie semnat de liderii Ucrainei, SUA, Europei și Rusiei. Cei care vor semna un eventual acord din partea europeană nu au fost încă desemnați.

Încetarea focului ar trebui să înceapă imediat după semnarea acordului.

Pentru ca acordul să intre în vigoare, acesta trebuie ratificat de parlamentul ucrainean și/sau susținut de poporul ucrainean într-un referendum care ar putea avea loc în termen de 60 de zile.