Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România tocmai și-a dat demisia

Sebastian Zachmann a demisionat din poziția de redactor-șef al publicației Cotidianul și de la televiziunea PrimaTV, anunță Pagina de Media. Jurnalistul a confirmat informația pentru sursa menționată.

Sebastian Zachmann este realizatorul emisiunii politice „Insider Politic” de la Prima TV și conducea Cotidianul din septembrie 2025. Pe lângă aceste două colaborări, Zachmann realizează emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. În ziua în care și-a anunțat demisia, el realizează un interviu cu președintele Nicușor Dan pentru Europa FM.

Sebastian Zachmann nu a dat încă detalii legate de ce va face în continuare.

„Pentru că am o responsabilitate morală faţă de jurnaliştii de la Cotidianul, voi încerca să găsim o variantă prin care să lucrăm împreună în continuare, chiar dacă în altă redacţie”, a spus Sebastian Zachmann pentru Pagina De Media.

Cine este Zachmann

Absolvent al facultăţii de filosofie, Zachmann în intrat în presă în urmă cu 15 ani. Din 2011, a lucrat la Adevărul, unde a condus apoi secţia politică a publicaţiei. În anul 2020, Zachman a demisionat de la Adevărul, deţinut de Cristian Burci, şi a trecut la Prima TV, iniţial corespondent pe politic, apoi ca realizator al emisiunii Insider Politic.

El a preluat conducerea Cotidianul.ro în septembrie 2025, după ce publicația și-a schimbat patronul după 15 ani.

Publicaţia a fost cumpărata de grupul Clever EAD, care deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro, potrivit Pagina de Media. Înainte, Cotidianul era deținut de jurnalistul Cornel Nistorescu.