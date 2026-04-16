Patronul „Cotidianul”, Orlando Nicoară, prima explicație după demisia jurnalistului Sebastian Zachmann

Orlando Nicoară, proprietarul site-ului „Cotidianul”, a oferit joi, pentru HotNews, o scurtă reacție după ce jurnalistul Sebastian Zachmann a demisionat din poziția de redactor-șef al publicației și de la televiziunea PrimaTV, precizând că a fost vorba despre o decizie „de comun acord”.

Sebastian Zachmann, cu o lungă experienţă în zona de politic, a confirmat mai devreme, pentru Pagina de Media, că părăsește grupul de presă la care a lucrat în ultimii şase ani.

Contactat de HotNews și rugat să ofere publicului e explicație despre plecarea jurnalistului, Orlando Nicoară a declarat: „A fost o decizie de comun acord. Acesta este punctul de vedere pe care îl pot oferi publicului”.

Întrebat de HotNews despre afirmația lui Sebastian Zachman, care a spus că „voi încerca să găsim o variantă prin care să lucrăm împreună în continuare, chiar dacă în altă redacţie”, Orlando Nicoară s-a limitat la comentariu scurt: „Se referă la jurnaliștii pe care i-a adus la «Cotidianul»”.

Orlando Nicoară a refuzat să facă orice alt comentariu pe această temă.

Conform Pagina de Media, Sebastian Zachman a confirmat că a demisionat atât din poziţia de redactor-şef al „Cotidianului”, cât şi de la postul de televiziune Prima TV. Zachmann a ajuns redactor-şef la „Cotidianul” în septembrie 2025, la scurt timp după ce grupul Clever a preluat publicaţia de la Cornel Nistorescu.

La Prima TV, Sebastian Zachmann este realizatorul emisiunii politice „Insider Politic” de. Pe lângă aceste două colaborări, Zachmann realizează emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Joi, în ziua în care și-a anunțat demisia, el realizează un interviu cu președintele Nicușor Dan la Europa FM.

În urmă cu două săptămâni, jurnalistul a realizat un interviu cu premierul Ilie Bolojan și a oferit o vagă declarație despre intențiile sale viitoare.

„Pentru că am o responsabilitatea morală faţă de jurnaliştii de la «Cotidianul», voi încerca să găsim o variantă prin care să lucrăm împreună în continuare, chiar dacă în altă redacţie”, a spus Zachmann.

Zachmann nu a oferit alte detalii legate de ce va face în continuare. Doar că va continua în mod sigur colaborarea cu Europa FM, în fiecare joi, la emisiunea „Piaţa Victoriei”.

Cine este Sebastian Zachmann

Absolvent al facultăţii de filosofie, Zachmann în intrat în presă în urmă cu 15 ani. Din 2011, a lucrat la Adevărul, unde a condus apoi secţia politică a publicaţiei. În anul 2020, Zachman a demisionat de la „Adevărul”, deţinut de Cristian Burci, şi a trecut la Prima TV, iniţial corespondent pe politic, apoi ca realizator al emisiunii „Insider Politic”.

El a preluat conducerea Cotidianul.ro în septembrie 2025, după ce publicația și-a schimbat patronul după 15 ani.

Publicaţia a fost cumpărata de grupul Clever EAD, care deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro, potrivit Pagina de Media. Înainte, Cotidianul era deținut de jurnalistul Cornel Nistorescu.

Orlando Nicoară este directorul Clever EAD. El a condus din 2011 până în 2014 Mediafax Group. Din 2015, Orlando Nicoară a contribuit la lansarea unor publicații precum Profit.ro, News.ro, Life.ro.