Anunț surpriză: The Telegraph va fi cumpărat de o altă mare publicație britanică / Cât va costa reunirea celor două ziare de dreapta

Proprietarul Daily Mail, DMGT, a ajuns la un acord pentru o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline (567 milioane de euro) pentru achiziționarea ziarului rival The Telegraph, într-o fuziune care ar crea unul dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Marea Britanie, potrivit Financial Times.

Informația vine la doar opt zile după ce firma de investiții private americană RedBird Capital Partners și-a retras oferta de aceeși dimensiune financiară (jumătate de miliard de lire sterline pentru Telegraph Media Group, ceea ce a reprezentat o nouă răsturnare de situație din saga ultimilor doi ani și jumătate privind unul dintre cele mai mari ziare britanice.

RedBird Capital, condus de fostul bancher Goldman Sachs, Gerry Cardinale, a renunțat brusc la tentativa de a cumpăra ziarul vechi de 170 de ani, după ce guvernul britanic nu a reușit să-i ofere un calendar clar pentru finalizarea cu succes a tranzacției.

Lordul Rothermere, proprietarul Daily Mail și General Trust, dorea de mult timp să cumpere Telegraph Media Group, în încercarea de a reuni două dintre cele mai importante ziare de dreapta din Marea Britanie, potrivit FT.

Fuziunea dintre Daily Mail și Telegraph ar redesena liniile presei britanice, creând unul dintre cele mai mari grupuri media din Regatul Unit și o voce dominantă în politica de dreapta, într-un moment în care partidul Reform UK câștigă popularitate în fața guvernului laburist de stânga.

De ce a picat tranzacția cu RedBird

O sursă apropiată RedBird a declarat pentru Reuters că opoziția susținută din partea unor personalități importante din redacția Telegraph a determinat firma să se retragă vineri dimineață.

Tranzacția a căzut după luni de negocieri și analize ale autorităților de reglementare privind viitorului ziarului de dreapta, aflat în schimbări de când o asociere în participațiune între RedBird și IMI (fond din Abu Dhabi) l-a achiziționat împreună cu revista The Spectator în 2023, doar pentru ca guvernul de atunci să intervină și să interzică investițiile străine în ziarele britanice.

Telegraph Media Group este editorul ziarelor Daily Telegraph și Sunday Telegraph, precum și al unui site de știri, unul dintre cele mai mari din Marea Britanie.

Preluarea propusă a stârnit critici cu privire la implicarea străină, fiind ridicate întrebări despre legăturile IMI cu guvernul Emiratelor Arabe Unite și afilierea internațională a RedBird, inclusiv legăturile cu China.

RedBird a negat orice implicare chineză în oferta sa și promitea că va proteja independența editorială prin intermediul unui comitet consultativ.

Foto: Anton Garin | Dreamstime.com